El difícil momento de Andrea de Gran Hermano: tuvo que abandonar la casa por un problema de salud

La profesora de gimnasia decidió dejar la competencia por razones médicas y conmovió a todos sus compañeros.

Hoy 01:44

La nueva temporada de Gran Hermano (Telefe) vivió una de sus noches más emotivas. Andrea, una de las jugadoras más queridas, decidió abandonar la casa debido a problemas de salud, generando gran conmoción entre sus compañeros. La noticia tomó por sorpresa a todos, ya que la oriunda de San Cristóbal se perfilaba como una jugadora fuerte y con gran apoyo en redes sociales.

Minutos después de comenzar el programa, Santiago del Moro mostró un sobre rojo y explicó los motivos de la salida de Andrea. “Esto no tiene nada que ver con el juego. Hay una jugadora que hace varios días viene con una cuestión de salud. Cuando esto ocurre, los médicos intervienen de inmediato”, comenzó diciendo el conductor de Telefe.

“Los médicos la revisaron, estaba todo bien, pero ella siguió sintiéndose mal y hoy pidió abandonar el juego. Es triste porque era una gran protagonista de esta edición. Estoy hablando de Andrea”, agregó Del Moro, dejando en shock a la audiencia. Luego, brindó detalles sobre la condición de la participante: “Ella tuvo un aneurisma cerebral y pasó por tres operaciones. Le quedaron algunas secuelas, pero llevaba una vida relativamente normal. Antes de entrar, se hizo todos los análisis y estaba en condiciones, pero en los últimos días empezó a tener dolores de cabeza que le recordaron a un momento muy difícil en su vida”.

El principal motivo de su salida es el miedo a que su salud empeore. En medio de la gala de nominación, Big la llamó al confesionario para que se dirigiera al público antes de retirarse definitivamente del reality.

Conmovida y al borde de las lágrimas, expresó: “Estoy bien, pero hay una alarma en mi cuerpo. Siento que no estoy a la par de mis compañeros, me cuestan mucho las pruebas del líder y las del súper. No quiero defraudarlos, pero me está pesando el dolor”. Y agregó: “Me encanta jugar, pero quiero hacerlo al 100% y no estoy en mi mejor momento”.

Para respaldarla en su decisión, Del Moro le reconoció su gran desempeño en el juego: “Fuiste una jugadora fundamental. Te vas por la puerta grande porque Big no te está echando, entendemos que es una situación que excede las ganas”.

La noticia sorprendió al resto de los participantes, que reaccionaron con gran emoción. Cuando Santiago les comunicó la decisión de Andrea, todos corrieron a abrazarla entre lágrimas, mientras ella salía del confesionario pidiendo perdón. “Gracias a todos, porque a pesar de las diferencias, fuimos una familia durante un mes”, alcanzó a decir, visiblemente emocionada.

Tras despedirse de cada uno de sus compañeros y del conductor, Andrea dejó la casa de Gran Hermano con una ovación, cerrando así su participación en el reality de la manera más emotiva.