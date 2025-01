El conmovedor mensaje de despedida de Pepe Mujica: "Me estoy muriendo, hasta acá llegué"

El expresidente uruguayo contó que sufre de un tumor en el hígado y adelantó que no se someterá a ningún otro tratamiento.

Hoy 07:35

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica reveló que el cáncer de esófago se expandió por su cuerpo, contó que sufre por un tumor en el hígado y dejó un emotivo mensaje de despedida.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, detalló Mujica.