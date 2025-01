Pamela Anderson, sobre Tommy Lee: "Me gustaría que tuviéramos una mejor relación"

La protagonista de Baywatch y The Last Showgirl brindó detalles de cómo es el vínculo con el padre de sus dos hijos, con quien estuvo casada entre 1995 y 1998.

Hoy 09:38

El estreno de Pam & Tommy, la serie que contó en plan de comedia la historia de amor de Pamela Anderson y Tommy Lee y el derrotero que debió atravesar la actriz luego de que se difundiera un video íntimo de la pareja, puso a la protagonista de Baywatch y al baterista de Mötley Crue de nuevo en el ojo de la tormenta. Meses más tarde, Netflix estrenó el documental Pamela Anderson: una historia de amor que le permitió al símbolo sexual de los noventa contar su vida en primera persona.

El documental fue solo el primer paso de Anderson por conquistar el lugar que Hollywood le venía negando. A partir de allí, según contó su hijo Brandon Thomas Lee en una reciente entrevista, comenzaron a llegarle propuestas e historias con un peso dramático que hasta el momento le habían resultado esquivas.

Sin embargo, el recuerdo de aquella historia de amor tormentosa de finales del siglo pasado sigue persiguiéndola y colándose, incluso, en las entrevistas que la actriz brinda para promocionar sus nuevos trabajos, como su protagónico en el film The Last Showgirl que le valió una nominación a los premios Globo de Oro. Anderson fue la invitada especial de este jueves del programa radial Andy Cohen Live y admitió que ella y Lee no han estado hablando tan seguido como en años pasados.

“Perdón, ¿el padre de Brandon es Tommy?”, preguntó Cohen mientras ambos conversaban sobre cómo la directora de The Last Showgirl, Gia Coppola, se puso en contacto con ella a través de su hijo mayor, Brandon, de 28 años. Anderson y Lee también tienen otro hijo, Dylan Jagger Lee, de 27 años. “Sí, claro. Ambos son del mismo padre”, respondió Anderson, y cuando el conductor quiso saber si ella y el baterista de Mötley Crüe siguen “enganchados”, la actriz se sinceró: “La verdad es que antes solíamos hablar mucho más. No hace poco... Pero, por desgracia, ya no lo hacemos tanto, y me gustaría que tuviéramos una mejor relación ahora”.

“Mi hijo menor está comprometido y vamos a tener nietos juntos”, agregó Anderson. “Todo irá bien, tarde o temprano. Es solo algo momentáneo”, expresó en referencia a la distancia que mantiene con su exmarido.

Anderson y Lee se casaron al poco tiempo de haber comenzado su tórrido romance, en 1995, y dieron la bienvenida a Brandon en 1996 y a Dylan al año siguiente. En 1998 se divorciaron, aunque desde aquel momento fueron y vinieron en varias ocasiones. La actriz luego pasó por el registro civil junto al cantante Kid Rock, con quien estuvo casada apenas un año, entre 2006 y 2007. Ese mismo año, volvió a probar suerte con el jugador de póquer profesional Rick Salomon, pero meses más tarde, ambos pidieron la anulación del matrimonio. Volvieron a insistir en 2014, pero otra vez no duraron mucho tiempo juntos. En enero de 2021, en plena pandemia, Anderson compartió con sus millones que se había casado con su guardaespaldas Dan Hayhurst, pero un año más tarde, se separaron.

Lee, por su parte, está casado con la comediante Brittany Furlan desde febrero de 2019; la pareja se conoció a través de una aplicación de citas exclusiva para celebridades en 2017.

Este miércoles, en diálogo con Cohen, la actriz elogió a sus hijos. Con respecto a Brandon, quien además es el artífice de su resurgimiento y productor tanto del documental como de su última película, indicó: “Es una persona increíble y es una estrella de cine. Le encantan los negocios. Es un negociador y le encanta”. Y sobre Dylan, indicó: “Es músico y también empresario, Los dos son geniales”.

Hace algunas semanas, Brandon brindó una entrevista a Variety en la que relató cómo llegó a entender que The Last Showgirl era una película perfecta para su madre: “Cuando leí el guion de la película por primera vez, me sorprendí, porque no estaba acostumbrado a que le acerquen este tipo de proyectos. Fue una bocanada de aire fresco y sabía que podía hacerlo. Además, fue muy oportuno, y parecía que las estrellas se estaban alineando un poco y que encajaba con el arco en el que se encontraba su carrera. Sabía que había muchas inspiraciones de la vida real que podía tomar para esto”, indicó. “Mi madre es muy graciosa. Al leerlo, me dijo que era la primera vez que leía un guion real. Y creo que es muy posible que sea verdad”, agregó.