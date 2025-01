Maduro atacó a Milei y lo acusó de encabezar la ofensiva internacional para impedir su jura ilegal

El dirigente chavista lanzó insultos y descalificaciones contra el presidente argentino por su rechazo a la continuidad en el poder en Venezuela.

Hoy 15:30

El dictador de Venezuela ofreció una conferencia tras su ilegítima juramentación como presidente, ignorando los resultados de las elecciones de julio del año pasado, que dieron una amplia victoria en las urnas a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En su intervención, Maduro se dirigió a sus opositores tanto nacionales como internacionales con un tono desafiante.

“¿Creyeron que viniéndose todos encima de Venezuela, el pueblo de Venezuela se iba a acobardar? No entendieron. Hoy no entienden”, expresó Maduro, refiriéndose a las presiones internacionales y a las críticas de sectores opositores. El dictador también arremetió contra el presidente argentino, y contra el gobierno de Estados Unidos por la posición a favor de sostener a las autoridades legítimas surgidas de la voluntad popular.

“La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente”, declaró. Maduro subrayó que la soberanía de Venezuela no está en discusión y añadió: “A Venezuela no le impone un presidente nadie en este mundo. No han podido ni podrán jamás”.

Las expresiones del mandatario caribeño, quien gobierna Venezuela desde 2013 luego del fallecimiento de Hugo Chávez, se produjeron en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde numerosos países y organismos internacionales han desconocido la legitimidad de su nuevo mandato.

“Si estamos aquí es porque el Estado venezolano, ejerciendo su derecho a la legítima defensa frente a una conspiración mundial pública evidente del poder de los Estados Unidos y de sus satélites y esclavos, convirtieron la elección de Venezuela en una elección mundial, y se la ganamos”, expresó también Maduro quien se proclamó ganador de las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024, por el 51% de los votos contra el supuesto 44% que obtuvo el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Según los números que tiene la oposición, González Urrutia ganó esas elecciones presidenciales con 7.443.584 votos (67%) frente a los 3.385.155 votos (30%) de Nicolás Maduro, según comprueban el 85% de las actas de escrutinio del Consejo Nacional Electoral que logró recolectar, digitalizar y publicar en una página web la oposición. Las actas originales fueron dejadas en las últimas horas en custodia del gobierno de Panamá.

El enfrentamiento de Maduro con Milei viene agudizándose cada día más. Si bien ya se habían cruzado antes tras los comicios, Maduro echó a los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas, que le había otorgado asilo a cinco disidentes. Unos días después Brasil se hizo cargo de la sede diplomática de nuestro país y de la custodia de esas personas que se identifican con la líder opositora María Corina Machado.

El 8 de diciembre la situación terminó de agravarse cuando el régimen chavista detuvo al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja María Alexandra Gómez y a su pequeño hijo. Nunca se informó sobre el paradero de Gallo a quién tiempo después el vicepresidente Diosdado Cabello acusó de terrorismo por estar implicado en un supuesto plan internacional para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Maduro, el martes de esta semana, sin presentar ninguna prueba, subió la apuesta y sostuvo en un mensaje por televisión que “algunos chillaron, como los argentinos, pero yo puedo decirlo hoy: nosotros a esa gente la estábamos esperando. Gracias a Dios, siempre tenemos que agradecerle a él, tenemos una inteligencia muy buena; ellos venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

“Es mentira que tiene una novia aquí, ese señor tiene su esposa en Argentina”, dijo en referencia a Gallo. Maduro desestimó así las numerosas apariciones de Gómez, pareja del uniformado argentino, quien reclamó en más de una oportunidad su libertad explicando que su visita a Venezuela estaba enmarcada en un plan de vacaciones familiares.

“El Gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así lo denuncio”, insistió el líder del régimen chavista.