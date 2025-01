Mauro Zárate anunció su retiro del fútbol profesional: “El camino más lindo de mi vida llega a su fin”

El experimentado delantero, de último paso por Danubio de Uruguay allá por 2023, decidió colgar los botines a los 37 años.

“El camino más lindo de mi vida llega a su fin”. Así anunció su retiro Mauro Zárate a los 37 años. El experimentado delantero decidió colgar los botines luego de estar un año sin club tras su paso por Danubio de Uruguay en 2023 y así cerró una carrera que tuvo de todo.

“El camino más lindo de mi vida llega a su fin. Qué difícil me resulta escribir estas líneas, con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos”, compartió en su cuenta de Instagram el hoy ex atacante, que pasó por 16 clubes a lo largo de su trayectoria en el fútbol, entre ellos Vélez, Boca e Inter de Milan.

Si bien no se lo volverá a ver dentro de una cancha, no descartó seguir ligado al mundo de la pelota: “Me despido como jugador, pero jamás me despediré del fútbol”.

Zárate, de familia futbolera (sus hermanos mayores Sergio, Ariel y Rolando también fueron jugadores), debutó profesionalmente en 2004 con la camiseta del Fortín y no tardó en demostrar todo su talento. Picante, dueño de una gambeta indescifrable y una notable pegada, integró las Juveniles de Argentina y fue campeón del Mundial Sub 20 de Canadá en 2007.

Su partida al exterior fue al lugar menos pensado: a Al-Sadd de Qatar a cambio de 16 millones de dólares. Aunque duró poco en Medio Oriente, ya que fue cedido en 2008 a Birmingham y luego a Lazio, donde se consagró como gran figura.

Cinco temporadas en gran nivel en la capital lo catapultaron a Inter de Milan. Tiempo después retornó a Inglaterra para lucir los colores de West Ham, Queens Park Rangers y Watford, con un préstamo por Fiorentina en el medio y también un paso olvidado por Al Nassr.

Mauro, que se destacó en Vélez, regresó al club en medio de gran expectativa, pero su posterior decisión de sumarse al Xeneize generó polémica. Previamente, había asegurado que en Argentina solo defendería la V azulada. Sin embargo, su paso por la Ribera llevó a ser duramente criticado por los hinchas velezano, especialmente tras declarar que “pasó el equipo grande”, luego de que Boca eliminara a Vélez en la Copa de la Liga. Incluso, llegó a distanciarse de sus propios hermanos por haber decidido competir con la camiseta azul y oro.

Durante su estadía en Boca, Zárate formó parte del plantel que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River, aunque no tuvo minutos en la definición. Posteriormente, dejó la institución tras no renovar contrato y siguió su carrera en América Mineiro de Brasil. En 2022 estuvo en Juventude, también en Brasil, y luego llegó a Platense, donde tuvo su última experiencia en el fútbol argentino.

El 2023 marcó el cierre de su carrera profesional, con pasos por Cosenza Calcio, en la Serie B italiana, y Danubio, donde pese a recibir propuestas, decidió no regresar a las canchas oficialmente, al margen de su participación en la Copa Potrero con La Crema FC.

A lo largo de su carrera, Zárate conquistó ocho títulos en distintas competiciones nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Clausura 2005 y la Supercopa 2013 con Vélez, la Copa Italia y la Supercopa de Italia con Lazio, y tres títulos con Boca, incluyendo la Copa de la Liga 2020. Además, fue campeón mundial Sub 20. Con esta decisión, pone fin a una trayectoria cargada de éxitos, controversias y momentos inolvidables, dejando su marca en el fútbol argentino e internacional.