Un joven de 14 años recibió un disparo en la cabeza mientras cenaba con su familia en Rosario

Delincuentes aún no identificados dispararon contra la casa desde la calle y luego siguieron su camino. El menor se encuentra en estado grave y no puede ser operado debido a su condición crítica.

Hoy 10:50

Un nuevo hecho de extrema violencia sacudió la noche del jueves en Rosario. En esta ocasión, la víctima fue un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cabeza cuando se disponía a cenar junto a su familia en la casa de su padre, ubicada en Luzurriaga al 2400, del barrio Nuevo Alberdi Oeste.

Todo ocurrió pasadas las 23. Según le informaron fuentes policiales a Infobae, el menor, cuyas iniciales son B.M., se sentó a la mesa junto a su padre y la pareja del mismo, e instantes después personas cuyas identidades aún son desconocidas comenzaron a disparar desde la calle. Uno de los tiros impactó en el cráneo del adolescente, luego de haber atravesado la puerta de entrada del hogar, próxima al lugar en el que se situaba la víctima.

De momento, se desconoce también cuántas personas participaron de la balacera y en qué vehículos se movilizaban. De hecho, no se pudieron localizar cámaras de video en la cuadra que pudieran colaborar para identificar a los delincuentes.

Personal de balística secuestró en el lugar tres vainas servidas calibre 9mm marca CBC y FLB y dos cartuchos intactos calibre 9mm marca Winchester.

B.M. fue trasladado de urgencia por sus familiares al Hospital Eva Perón, donde se encuentra en grave estado y con pronóstico reservado.

“Estaba en la casa de su papá anoche, y 23.30 estaban comiendo y pasaron en una moto dos masculinos disparando. Tres balas pegaron en la casa y una entró, que fue la que impactó en su cabeza. Según lo que cuentan los vecinos, cuando dispararon ahí, también dispararon en otra casa de la cuadra y en la esquina. Siguieron disparando. El papá lo cargó en un auto del vecino y lo trajo al hospital”, contó Georgina, madre del chico, en declaraciones a eltres TV.

La mujer, además, aseguró que el menor “no había tenido ningún tipo de amenazas ni problemas con nadie”. “Es un adolescente que tiene 14 años, pero con mente de 10 años. Estudia y se la pasa con el celular, otra cosa no hace. Más que a la casa del papá no va a ningún lado”, afirmó.

“Es una zona bastante jodida. No solamente pasó anoche, sino que viene pasando reiteradas veces”, agregó, respecto de la inseguridad con la que se vive en el barrio en el que ocurrió la balacera.

La madre de la víctima informó que el menor “está en estado reservado, muy crítico”.

“La bala está en la cabeza y no pueden operarlo porque le está costando mucho la oxigenación y su corazón no funciona muy bien. El neurocirujano recomienda no operar porque está muy crítico. Estamos esperando, no nos queda otra que dejarlo en manos de Dios y tener fe en que va a salir de esta”, concluyó, dolida pero con esperanza.

Quedó a cargo de la investigación el fiscal Adrián Spelta, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos en turno.