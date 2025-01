Un entrenador de tenis emocionó a un niño con su mensaje: “No hay que cambiar tu forma de ser”

En un conmovedor video, una charla inspiradora con un joven resalta la importancia de aceptar y potenciar nuestras fortalezas personales.

Pepe Demi, conocido por su labor como humorista y creador de contenido, también generó reconocimiento por su rol como entrenador de tenis. A través de su cuenta de TikTok @pepedemicoach, comparte videos que van desde técnicas específicas del deporte hasta análisis detallados de jugadas y consejos prácticos para mejorar el desempeño en la cancha.

Este enfoque didáctico logró captar la atención de diversos públicos, combinando el entretenimiento con el aprendizaje técnico y emocional. Pero hubo una publicación que se destacó.

La charla motivacional a su alumno Yago

En uno de sus videos más recientes, Pepe Demi ofrece una inspiradora charla a Yago, uno de sus alumnos, quien se caracteriza por tener un temperamento explosivo que lo lleva a frustrarse durante los partidos.

En este encuentro, Pepe le asegura que no tiene intención de cambiar su personalidad, sino de ayudarlo a canalizarla positivamente. “Yo no quiero cambiarte, eres como eres y a mí me gusta como eres”, afirmó, destacando las cualidades competitivas y emocionales del niño como aspectos valiosos en su desarrollo como deportista.

Durante su charla, Pepe aborda la importancia de gestionar las emociones en el deporte. Le explica a Yago que no se deben evitar las emociones como el enojo, sino aprender a reconocerlas y utilizarlas a favor del rendimiento.

“Las emociones no hay que obviarlas, hay que verlas venir. Tenemos que trabajar que cuando te venga ese enfado tú lo aceptes como algo bueno”, dijo, enfatizando que la frustración no es un defecto, sino una señal de compromiso y pasión.

Pepe cerró su mensaje dándole a Yago una herramienta clave: transformar la energía del enojo en un motor que impulse su desempeño, afirmando que “no hay que cambiar tu forma de ser, solo hay que aprender a usar las cosas”.