Daniel Osvaldo arremetió con insultos en redes: ¿un nuevo conflicto con Jimena Barón?

El exfutbolista desató la polémica con un mensaje que parecería dirigido a la actriz, quien vive días de calma en Quequén junto a su hijo, su pareja y su embarazo.

Hoy 17:20

El sol del verano argentino iluminaba las playas de Quequén, donde Jimena Barón vive días de calma junto a su hijo Morrison, su pareja Matías Palleiro y un embarazo que le trajo un renovado aire de felicidad. Pero la paz de la actriz, que atraviesa su cuarto mes de gestación, se vio interrumpida por un ataque público e inesperado: Daniel Osvaldo, exfutbolista y padre de Morrison, arremetió al parecer contra ella desde sus redes sociales.

El exfutbolista, quien celebró su cumpleaños número 39 el pasado domingo, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su furia. Con fondo negro y letras blancas, publicó: “Tenés que ser muy conch... para no decirle a tu hijo que llame al padre para su cumpleaños”. En un tono cargado de sarcasmo, añadió: “Bien conch..., madre ejemplar”, acompañando el mensaje con un emoji que hacía un gesto obsceno.

Aunque no mencionó nombres, la referencia a Jimena quedó implícita, pues su hijo Morrison, apodado cariñosamente Momo, no lo habría saludado en su día. El exfutbolista, ahora líder de la banda Barrio Viejo, tiene cuatro hijos de distintas relaciones: Gianluca, con Ana Oertlinger, Victoria y María Helena, con Elena Braccini, y Morrison, fruto de su vínculo con Barón.

Lejos de la tensión, Jimena se encuentra instalada en Quequén, en la ciudad de Necochea, donde comparte momentos simples y plenos con su hijo y su pareja. Entre paseos en la playa, recetas caseras y entrenamientos, la actriz documenta su vida cotidiana para sus casi siete millones de seguidores en Instagram. En uno de sus recientes posteos, celebró su regreso al ejercicio físico tras superar los malestares iniciales del embarazo.

Sin embargo, el exabrupto en redes también mostró el lado más vulnerable de la actriz. A través de un video en TikTok, Barón se permitió bromear sobre los sacrificios estéticos que conlleva el embarazo. Con ironía, confesó que lo que más extraña no son los jeans ajustados ni las copas de vino, sino la toxina botulínica. “Cuando tenga al pibe, no me manden birra ni sushi. Voy a ser esta, no me van a reconocer”, dijo mientras estiraba su piel frente a la cámara.

La relación entre Daniel Osvaldo y Jimena Barón estuvo marcada por altibajos desde su ruptura. Las acusaciones públicas y las indirectas en redes sociales parecen ser parte de un ciclo que no encuentra su fin. Mientras tanto, la actriz se enfoca en su embarazo, cuyo parto está previsto para el 24 de junio, y en su nueva familia ensamblada.

Aunque aún no reveló el sexo de su futuro bebé, su intuición la lleva a pensar que será un varón, a quien ya se refiere cariñosamente como “el pibe”.

Jimena Barón y Momo en Quequén

La historia entre estos dos personajes mediáticos sigue siendo un reflejo de las complejidades de las relaciones modernas, donde las redes sociales se convierten en un escenario público para disputas privadas.

Así las cosas, quienes conocen de cerca la relación entre la actriz y cantante con su hijo Morrison, aseguran que hay otra cara de la moneda. En los pliegues de esta polémica historia, emerge el relato de una madre que, a pesar de los desencuentros, hizo constantes esfuerzos por fortalecer el vínculo entre su hijo y su padre.

Desde que su relación con Osvaldo terminó en un torbellino de tensiones y reproches, Jimena transitó el difícil camino de ser madre soltera, intentando siempre preservar la relación entre Momo y su padre. Amigos cercanos y allegados a la actriz subrayan que, lejos de obstaculizar ese lazo, ella priorizó el bienestar emocional de su hijo, alentándolo a mantener contacto con Daniel en cada oportunidad.

A medida que avanza su embarazo, Barón parece más enfocada que nunca en construir un presente lleno de armonía para su familia ensamblada, dejando atrás los ecos de una relación que, aunque terminó hace tiempo, sigue escribiendo capítulos llenos de tensión.