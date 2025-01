Patricia Bullrich señaló las diferencias entre los gobiernos de Milei y de Macri: “Hoy la decisión es firme, no a medias”

La ministra de Seguridad charló con el influencer libertario “El Gordo Dan” y recordó cómo fue asumir la conducción de la cartera durante la gestión de Juntos por el Cambio y mencionó su primer intento de implementar el protocolo antipiquetes.

Hoy 15:19

En medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad charló con el influencer libertario “El Gordo Dan" y comparó el Gobierno de Javier Milei, con el que integró de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. “Hoy la decisión es firme”, explicó.

Desde que asumió la gestión de la cartera de Seguridad, Bullrich comenzó a tomar a distancia del actual titular del PRO. El principal motivo detrás de la tensión entre ambos fue que la funcionaria presionaba por alcanzar una fusión entre La Libertad Avanza y el partido amarillo, algo a lo que el macrismo ofrecía resistencia. Pese a que aún no hay una alianza confirmada, Milei y Macri se refirieron públicamente a sus intenciones de conformar un frente electoral de cara a los comicios de este año.

Sin embargo, las diferencias entre la ministra de Seguridad y el antiguo presidente continúan. En este contexto, la funcionaria comparó la gestión libertaria con la de Mauricio Macri durante una conversación con Daniel Parisini, al aire del programa de streaming “El Despacho“ que se emitió en el canal Carajo.

“¿La diferencia? La decisión clara de cambiar a fondo (en referencia al gobierno de Milei) o esto de decir, ‘bueno, voy a medias..., a ver qué dirán los demás’“, señaló a modo de resumen, para marcar de forma contundente el contraste entre una y otra administración. “Es totalmente distinto… Hoy la decisión es firme, es rápida, concreta y es profunda”, resumió.

Antes de esa sentencia, Bullrich hizo un repaso de las principales diferencias e incluso contó una anécdota. “La decisión, la voluntad de cambio rápido, el shock, son cambios que se notan”. “Cuando yo era ministra de Seguridad del Gobierno del presidente Macri, presenté un protocolo antipiquetes. El primer día, era el mismo que presenté después. Y lo hice a propósito. El mismo. No le cambié una palabra”, recordó y sumó: “En ese momento, cuando empezó a ser criticado. Miré para alrededor y no tenía a nadie más. Todos se me habían ido”.

En consecuencia, la ministra planteó: “¿Qué cambió? La decisión y la voluntad. No es el instrumento. Es la dirección, la decisión, la idea y la voluntad”. “Hoy la decisión es firme, es rápida, es concreta y es profunda”, continuó.

De igual forma, reconoció que “Mauricio Macri hizo muchas cosas buenas, pero en muchas la decisión del Gobierno era ser políticamente correctos y eso le hizo muy mal a la Argentina”.

Por otro lado, al ser consultada sobre su relación con Javier Milei, Bullrich recordó que, desde un principio, ambos tenía un buen vínculo. “De hecho, muchas veces me planteó: ‘Che, vamos juntos a las PASO’, porque se notaba esa, esa cercanía”.

La ministra continuó con su relato y mencionó que, luego de la victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones parlamentarias de 2021, “fue difícil romper el partido”.

“Después vino la campaña —presidencial— y yo me arrepiento de no haber seguido teniendo la misma actitud que había tenido antes. Me arrepiento de haber dicho algunas cosas en la campaña porque creo que para mí era claro que Javier y yo competíamos del lado del cambio”, reflexionó.

La funcionaria contó que, tras la derrota del PRO en las elecciones generales, su perspectiva de la política cambió y decidió que acompañaría a Javier Milei para romper con la “reproducción sistemática de la misma lógica corrupta”. “La única forma de hacerlo era apoyándolo a Javier”, explicó.

Baja de la ley de imputabilidad en Argentina

Además de sus definiciones políticas, Bullrich se refirió a la baja de la edad de imputabilidad, al que definió como “fundamental”. “Presentamos un proyecto, lo hicimos junto con el Ministerio de Justicia, firmado por el presidente de la Nación. Pusimos 13 años, nos piden 14, pero nosotros creemos que hoy los 13 años es la edad donde nosotros vemos que hay poco delito, pero empieza a haber, digamos, más delito de lo que había antes”, explicó.

En esa línea, defendió el proyecto al indicar que “esta ley tiene una cosa muy importante que es que si vos matás antes de los 13 años no vas a ser imputable penalmente, pero vas a ser imputable por mecanismos que te den un tratamiento especial, porque no puede ser que un chico de 12 años mate y al otro día vuelva a su casa como si nada”.

Por esto mismo, señaló que “ese chico tiene dos posibilidades: o se deprime totalmente después de haber matado a alguien, o piensa que matar es normal y va a seguir matando, entonces no podés dejarlo”.