Ariana Grande sería la favorita para un papel importante en una nueva película de Matrix

Hoy 08:42

Ariana Grande, la artista musical responsable de éxitos como Problem, No Tears Left to Cry, Into You y 7 Rings, ha estado conquistando la industria del entretenimiento con su participación protagónica como Glinda en el musical Wicked. En este aclamado espectáculo, comparte escenario con Cynthia Erivo (Harriet), quien interpreta a Elphaba. La obra, que funciona como una precuela de El Mago de Oz, narra la historia de cómo las dos brujas se conocieron en la universidad, explorando su compleja relación antes de los eventos que todos conocemos. Ahora, varios rumores sugieren que la actriz y cantante sería la favorita para liderar la nueva película de Matrix.

Si bien no hay nada oficial, Grande estaría siendo considerada para un papel principal en la nueva película de Matrix. Todavía hay mucho hermetismo en torno a este proyecto, ya que se desconoce en qué punto de la saga se ubicará la historia o si las estrellas originales regresarán. Sin embargo, está confirmado por parte de Warner Bros. que la dirección estará a cargo de Drew Goddard, reconocido por su trabajo en La cabaña en el bosque (The Cabin in the Woods, 2011) y en la serie The Good Place.

No hay dudas de que Matrix es uno de los clásicos más importantes de la historia del cine. Su primera entrega, lanzada en 1999, se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su innovadora historia, sus impresionantes efectos especiales y las inolvidables escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los espectadores. Creada por las hermanas Lilly y Lana Wachowski, la saga ha contado con actuaciones destacadas de Keanu Reeves (John Wick), Carrie-Anne Moss (The Acolyte), Laurence Fishburne (Los dueños de la calle) y otros grandes actores, consolidándose como una de las franquicias más influyentes del cine de ciencia ficción. A lo largo de las cuatro películas estrenadas hasta ahora, Matrix ha seguido cautivando a nuevas generaciones, manteniendo su relevancia en la industria cinematográfica.

Mientras esperamos para ver si finalmente Ariana Grande protagonizará la próxima entrega de Matrix, la actriz se encargó recientemente de desmentir uno de los grandes rumores que la vinculaban al live-action de Hércules. Se especulaba que podría interpretar a Megara, pero Ariana aclaró que nunca fue realmente una posibilidad. En sus propias palabras: “Es muy gracioso, porque crecí cantando las partes de las Musas. He visto algo de eso [el rumor sobre su participación en la película de Disney], pero nunca ha sido una conversación real”. Además, aprovechó la ocasión para sugerir el cast ideal para el personaje, mencionando que “sería un papel fantástico” para Liz Gillies, su compañera de la serie Victorious de Nickelodeon.

Mientras tanto, la artista tiene previsto para 2025 el estreno de la segunda parte de Wicked, donde veremos cómo se desarrolla la historia cargada de drama, risas y amistad. En esta secuela, la artista continuará explorando su aclamado papel como Glinda, dejando a sus fanáticos expectantes por ver el desenlace de este icónico musical.