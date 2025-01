Habló la joven que atropelló a un menor en Pinamar: “El nene iba corriendo mirando para atrás"

Paris de Sena contradijo la versión de los padres de la víctima y negó haberse dado a la fuga. El episodio ocurrió el pasado sábado y el chico estuvo un día hospitalizado.

Hoy 23:29

Paris de Sena, la joven de 19 años que atropelló con un cuatriciclo a un niño de 8 años en una playa de Pinamar, dio su versión de los hechos. El accidente ocurrió el pasado sábado en la zona de “La Frontera”, un área de médanos donde cada verano circulan muchos vehículos todoterreno y se registran incidentes.

“En ningún momento me di a la fuga, siempre me responsabilicé”, afirmó la joven en diálogo con TN. Según explicó, conducía un cuatriciclo que estaba fallando y bajó hacia la playa para revisarlo. “Yo no venía rápido. Estaba en ‘La Olla’ (N. de la R.: un gran pozo rodeado de altas cumbres de arena, por esas características se lo llaman así); ahí tengo entendido que se puede andar y había más cuatriciclos, no era la única”, señaló.

Con respecto al accidente, sostuvo que el niño corría mirando hacia atrás y no la vio aproximarse. “El nene iba corriendo mirando para atrás, él no me vio. Llegué a frenar. Él se tropezó, se cayó, se levantó, se limpió y siguió corriendo. De algo muy pequeño se agrandó todo”, afirmó. También descartó que el menor estuviera acompañado o jugando a la pelota en el momento del impacto.

Paris de Sena

La joven relató que, tras el incidente, el padre del menor se acercó al lugar y ella le proporcionó su nombre, número de DNI y un teléfono de contacto. “El papá del nene me pidió disculpas y yo estaba nerviosa. Después de 10 minutos vino la madre, que no sé dónde estaba. Llegó alterada y me pegó”, declaró. Aseguró que, tras ese intercambio, el padre le pidió que se retirara del lugar. “Están las fotos de que yo no me di a la fuga”, insistió.

Sobre las lesiones del menor, De Sena opinó que no fueron causadas por la velocidad del cuatriciclo, sino posiblemente por el contacto con la arena. “Si al nene lo hubiera atropellado con un cuatriciclo a alta velocidad, no le hubiesen quedado esas lesiones”, manifestó.

En cuanto al vehículo utilizado, aclaró que pertenecía a un amigo y que fue secuestrado para realizar pericias. Por otro lado, también rechazó haber sido detenida, explicando que fue trasladada a la comisaría para firmar la denuncia. “En todo momento me responsabilicé. Lo único que me fijé en ese momento es que el nene esté bien porque soy mamá”, aseguró.

Sin embargo, lamentó cómo se mediatizó el caso. “Se está haciendo un circo gigante de todo esto”, declaró. Además, negó varias acusaciones que circularon en redes sociales y medios, incluyendo el uso de videos antiguos. “Después se difundieron videos de 2022, que no eran”, afirmó.

Paris de Sena

Por último, se refirió a las críticas que recibió tras el incidente y a las acusaciones relacionadas con su nivel socioeconómico. “Se hablaron de muchas cosas: que si tenía dinero o no tenía dinero, se habló de una causa vieja que hay en mi familia y me defendí como pude porque estaban compartiendo mentiras con mis fotos”, concluyó.

Antes de las declaraciones al canal de televisión, la joven había publicado en sus redes sociales un descargo en el que aclaraba que el accidente no sucedió cuando manejaba una camioneta.

“Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok, no tendría la Amarok; estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien”, expresó en sus perfiles, donde se la puede ver en yates, autos de lujo y fiestas.

El padre de la víctima también dio su versión. “Era el único cuatriciclo que circulaba por la zona. No venía despacio ni a 100 kilómetros por hora. Venía a una velocidad suficiente como para que, si alguien se cruza, no tener tiempo de frenar”, relató.

Y continuó: “Mi nene se levantó llorando, con una pierna bastante lastimada, y vino para donde estábamos nosotros con la carpa. Yo intenté poner paños fríos pensando que ella se iba a quedar. Me alejé para ver cómo estaba mi nene. Hago un metro y escucho el cuatriciclo que se pone en marcha y se va”.

El chico fue trasladado en ambulancia y permaneció 24 horas en observación. Por su parte, tras ser notificada según el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, la joven quedó imputada por el delito de “lesiones culposas”. El caso se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Pinamar, que investiga las circunstancias exactas del siniestro.



Fuente: Infobae