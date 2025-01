Brad Pitt condena la estafa millonaria a mujer francesa que pensó que estaba en pareja con él

Un portavoz de Brad Pitt respondió a los reportes virales sobre el caso de una mujer francesa de 53 años que fue estafada con $850,000 por delincuentes en línea que se hicieron pasar por el actor ganador del Oscar.

Hoy 09:31

"Es terrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fans y las celebridades", señaló el portavoz en un comunicado obtenido por E News. "Esto es un recordatorio importante de no responder a mensajes no solicitados en línea, especialmente de actores que no tienen presencia en redes sociales".

La historia salió a la luz el pasado domingo en el programa de actualidad Sept à huit de la cadena francesa TF1.

Anne, la mujer afectada, relató al programa que la elaborada estafa comenzó en septiembre de 2023, cuando recibió un mensaje en Instagram de alguien que afirmaba ser la madre de Brad Pitt. Según Anne, esta supuesta madre del actor actuó como celestina y la conectó con él. Los estafadores utilizaron cuentas falsas de redes sociales y selfies generados con inteligencia artificial para hacerse pasar por Pitt en las conversaciones.

Durante más de un año, Anne mantuvo contacto con los estafadores, quienes eventualmente le dijeron que el actor necesitaba con urgencia una cirugía para tratar un cáncer de riñón. Argumentaron que las cuentas bancarias de Pitt habían sido congeladas por su exesposa Angelina Jolie, y Anne transfirió $850,000 a una cuenta manejada por los estafadores.

Anne se dio cuenta del engaño tras leer noticias sobre Pitt y su pareja, Inès de Ramon. Posteriormente, denunció el incidente a la policía francesa, que inició una investigación el pasado verano.

Tras la emisión del episodio de Sept à huit, la historia se volvió viral rápidamente. Sin embargo, el canal eliminó el episodio de su sitio web debido al acoso en línea dirigido contra Anne. Según informes de la cadena francesa BFMTV, Anne fue hospitalizada por una depresión severa tras el traumático incidente.