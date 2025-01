"Hace falta una visión federal": un intendente cordobés le reclamó a Milei cumplir su promesa con el campo

Con una payada, Facundo Manzoni, jefe comunal de Viamonte, instó al líder libertario a eliminar las retenciones, recordando que en 2023 calificó los derechos de exportación como “injustos y arbitrarios”.

Hoy 10:30

Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, Córdoba, se sumó al reclamo del sector productivo por la baja de las retenciones al campo. Fue a través de un video recitado al estilo payada en el que hace un pedido al gobierno de Javier Milei. Según mencionó a La Nación, en su localidad hay 35 productores entre ganaderos y agricultores que pagan una carga impositiva alta y no retorna a la comunidad.

El intendente relató en el clip que el pedido era para recordar el “discurso” del Presidente, por tanto, instó que “no ignore el reclamo del productor en la economía emergente”. “El campo es todo: pasado, presente y futuro. En el momento más oscuro fue siempre el que apostó por el país y hoy transita el momento más oscuro. Hoy, transitamos un momento duro y necesitamos esa promesa que instauró”, narró. Recordó también que Milei decía que las retenciones son un impuesto injusto y arbitrario. “Sabiendo que de cada camión que parte a [Puerto] Rosario solo le queda un 30% al productor, el resto abastece un erario con recursos inmensos”, observó.

En conversación con La Nación, Manzoni sostuvo que se involucró en la política en 2008, justamente por esto: el reclamo contra la suba de retenciones que quiso imponer Cristina Kirchner. “Fue justamente lo que me empujó a involucrarme en defensa del sector. Comencé a militar, no en política partidaria, sino en los ateneos de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) por el tema de las retenciones. Esta es una problemática que se ha ido sosteniendo en el tiempo y la verdad es que han pasado muchos gobiernos y la solución no ha llegado”, narró.

Desde la implementación de las retenciones hasta la fecha, el sector ya reportó casi 200.000 millones de dólares al Estado y, que según Manzoni, no están en el interior productivo. “Se los han sacado. Han saqueado el interior productivo que no es poco. Llegó el momento en que tenemos que sacarle la pata encima al campo porque no está pasando por un buen momento. Los precios internacionales se han desplomado, las lluvias en mi zona nos han abandonado y no le estamos pidiendo un subsidio al Estado, sino que estamos pidiendo lo que realmente nos corresponde. No puede ser que de lo que el productor produce solamente le queda el 30%, el otro 70% se va a las arcas nacionales, que en estos últimos 20 años no han sido muy bien manejadas. Llegó el momento de sacarle el pie de encima al productor”, profundizó.

Semanas atrás, se registraron picos de caídas de los precios internacionales de los granos en Chicago. Si bien, en los últimos días tuvieron una leve recuperación, el desplome ha impactado en los productores, coincidió Manzoni. “Estoy de acuerdo con varias cosas que están haciendo en el Gobierno, pero hace falta una visión federal. Casi todos los funcionarios son de Capital Federal; les falta alguien del interior. Y, no todo es gran Córdoba y gran Rosario, argentina es más que eso”, agregó.

Y siguió: “Estoy hablando desde un pueblito de menos de 2000 habitantes, donde si quiero tomarme un colectivo no lo puedo hacer. Hace años que no entra un colectivo al pueblo y estoy hablando de un pueblo ubicado en la Pampa húmeda. Eso se ha desvirtuado en las últimas décadas en la Argentina”, precisó.

La carga impositiva supera el 67%, por eso, el intendente sostuvo que se tienen que eliminar las retenciones. Más allá de los derechos de exportación también está el Impuesto a las Ganancias y al Cheque. Según señaló, entre los ganaderos y agricultores en Viamonte debe haber 35 productores. “El productor es una persona fiel a su pueblo, lo que paga en retenciones lo podría volver a reinvertir en su pueblo. Si tuviera un margen de ganancia podría poner una extrusora de soja, un molino o lo que fuere. Hay que apostar a eso, sino el interior productivo tiende a desaparecer. A nivel país, en los últimos años han desaparecido 70 mil productores”, resaltó.

En el video, Manzoni le pide a Milei que acceda a devolverle al campo los recursos infinitos que se han malgastado. “En el momento que usted pueda y sea posible avanzar, no dude en la diferencia a trazar. Acceda a devolverle lo que al interior le han quitado: recursos casi infinitos, malgastados en clientelismo esclavizante. Años perdidos, guionados por dirigentes obsecuentes y aberrantes”, relató.

Lo que molesta entre los productores es que todavía no tienen previsibilidad de cuándo se van a bajar las retenciones, en medio de las pocas previsiones de lluvias que hay en la región núcleo, según deslizó. “Si dijeran este año van a quedar el trigo y el maíz, pero no tenemos esa previsibilidad que te mata”, observó.

El funcionario recordó que Viamonte tiene grandes problemas estructurales por resolver. “Tenemos el hospital clausurado, los colegios con problema edilicios y los recursos son limitados. Me quedan 34 meses y 24 días para cambiar esto. Si la obra del techo en el hospital municipal va bien, en abril va a abrir las puertas. Hoy, los médicos atienden a la gente en una casa de campaña. Los profesionales los tenemos, lo que no tenemos es el edificio”, se lamentó.