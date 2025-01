Adorni ironizó sobre Villarruel por el viaje de Milei y avivó la interna del oficialismo

Este viernes se registró un nuevo mensaje que da cuenta de las diferencias internas en el Gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien apuntó contra la vicepresidenta. Victoria Villarruel, con la que el mandatario arrastra varios enfrentamientos en el último tiempo.

“Con el fin de despejar cualquier tipo de dudas les informo que en los próximos instantes la Vicepresidente de la Nación será debidamente notificada de su responsabilidad como funcionaria a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, en vistas del viaje al exterior que iniciará en el día de hoy el Presidente de la Nación”, apuntó Adorni desde su cuenta de X.

La ironía se produce a horas de la gira del jefe de Estado por Estados Unidos para asistir a la asunción del presidente electo, Donald Trump, y luego, al Foro de Davos, en Zurich.

En diciembre se potenció la interna luego de una sesión en el Senado en la que se aprobó la destitución de Edgardo Kueider, investigado por causas de corrupción. El caso es que en ese momento, Villarruel estaba a cargo del Ejecutivo por otro viaje del Presidente. Pero igual presidió la sesión, hecho que generó un intenso debate respecto de la validez de la jornada legislativa.

“No se entusiasmen con que viaje mucho porque, cada vez que me voy, siempre uno me hace alguna… sin comentarios”, deslizó Milei en aquel entonces, en clara referencia a su compañera de fórmula.

Pese a la tensión política y los cuestionamientos a su accionar, Villarruel en sus apariciones públicas busca bajar los niveles de confrontación. “No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida”, señaló un mes atrás en sus redes sociales. Y remarcó: “Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi”.

El Presidente iniciará su primera gira internacional de 2025 junto a Karina Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, y Luis Caputo, el ministro de Economía. En Washington lo estará esperando Gerardo Werthein, el canciller. Sin embargo, a la jura de Trump irá solo, por el protocolo de seguridad de la Casa Blanca.