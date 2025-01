Neymar reveló detalles de su feroz pelea con Mbappé en el PSG por la llegada de Messi: "Se puso celoso"

El brasileño contó detalles de la relación que involucró al francés y al argentino en Francia.

Hoy 16:57

Neymar rompió el silencio y reveló detalles de su tensa relación con Kylian Mbappé en el PSG, un vínculo que llegó a un punto de quiebre. En una entrevista con Romario para su canal de YouTube, el crack brasileño afirmó que el delantero francés mostró celos tras la llegada de Lionel Messi al equipo parisino, lo que generó un clima complicado en el vestuario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Tuvimos una pequeña discusión, pero cuando llegó al equipo fue fundamental. Al principio, lo ayudaba, hablábamos mucho y nos llevábamos bien. Era un chico que venía a mi casa, cenábamos juntos. Pero todo cambió cuando llegó Messi. Creo que se puso un poco celoso, no quería compartirme con nadie”, confesó Neymar.

Una relación que se deterioró en el campo

El brasileño explicó que el cambio en la relación fue evidente dentro de la cancha, donde Mbappé empezó a mostrar actitudes egoístas que incomodaron tanto a él como a Messi. Las cámaras captaron varias ocasiones en las que las tensiones se trasladaron al juego, dejando en evidencia el quiebre entre las tres estrellas.

Neymar también compartió un recuerdo de su salida del Barcelona, una decisión que generó controversia en su momento. "No me fui pensando en ser el mejor del mundo. En mi última semana, Messi me dijo: ‘¿Te vas porque quieres ser el mejor? Yo te haré el mejor del mundo’. Pero no era eso. Económicamente era mejor y había brasileños allí. Quería arriesgarme”, explicó sobre su decisión de unirse al PSG en 2017.

Messi, el consejero clave de Neymar

En la misma entrevista, Neymar recordó un emotivo episodio con Messi en sus primeros meses en el Barcelona: "Una vez lloré en el entretiempo contra el Athletic de Bilbao. Messi vino a mi puerta, preguntó qué pasaba y me dijo que estaba allí para ayudarme, que jugara como lo hacía en Santos, sin presión”.

Las declaraciones de Neymar no solo confirman los rumores sobre los conflictos internos en el PSG, sino que también destacan el rol de Messi como una figura clave en su carrera. Un capítulo más en la historia de un vestuario lleno de talento, pero marcado por los egos y las tensiones.