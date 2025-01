La ciencia reveló cuándo es mejor tomar café para tener una buena salud cardiaca

Tanto los cardiólogos como los expertos en nutrición resaltan que los beneficios cardiovasculares de esta bebida se enmarcan dentro de un patrón de alimentación y estilo de vida saludable.

Hoy 09:03

El café tiene un alto contenido en sustancias antioxidantes, como los polifenoles. Estos compuestos, que también se encuentran en muchos otros alimentos como frutas y verduras, es muy probable que influyan en gran medida en sus efectos beneficiosos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tanto los cardiólogos como los expertos en nutrición resaltan que los beneficios cardiovasculares de esta bebida se enmarcan dentro de un patrón de alimentación y estilo de vida saludable. Muchos otros alimentos, así como la práctica de ejercicio físico regular, influyen igualmente en la longevidad.

Algunos de los beneficios que tiene para el corazón beber café de forma habitual son conocidos, pero, lo que no está tan claro es cómo hay que tomarlo y, en especial, en qué momento del día resulta más saludable, lo cual se conoció en un estudio que se llevó a cabo recientemente.

Las investigaciones sobre los beneficios del café para la salud aumentaron en los últimos tiempos y las evidencias científicas que avalan su consumo habitual son cada vez mayores, siempre y cuando se tome en la cantidad y modalidad adecuadas. El nuevo estudio revela que, además de cuánto y cómo, es igualmente importante conocer cuándo se debe tomar el café.

Los resultados del estudio que se acaba de publicar en la revista European Heart Journal se extrajeron del análisis de los patrones de consumo de café de más de 40.000 personas residentes en Estados Unidos en un periodo que abarca desde 1999 hasta 2018. A todos ellos, se les plantearon diversas preguntas sobre su patrón de alimentación, incluyendo si bebían café, en qué cantidad y el momento del día en el que lo hacían. Asimismo, los investigadores analizaron las causas de los fallecimientos que se produjeron durante ese lapso de tiempo.

Los mismos revelaron que quienes bebían café por la mañana tenían un 16% menos de probabilidades de morir de forma prematura por cualquier causa que quienes no tomaban esta bebida. Cuando se medía únicamente la probabilidad de fallecer por enfermedad cardiovascular, la probabilidad era aún más baja: un 31% inferior. Sin embargo, no se observó ninguna disminución del riesgo en quienes bebían café a lo largo de todo el día en comparación con los que no lo hacían nunca.

Los beneficios cardiacos asociados a tomar café por la mañana eran apreciables tanto en quienes lo consumían de forma moderada (dos o tres tazas) como en los que hacían de forma más intensa (más de tres tazas). En cambio, las personas que tomaban una taza o menos presentaron una disminución del riesgo de fallecimiento prematuro menos intensa.

Según los autores del estudio, este es el primero que prueba la relación entre los patrones horarios del consumo de café y los resultados de salud. “Nuestros hallazgos indican que no solo importa si bebes café o cuánto bebes, sino también el momento del día en que bebes café”, dijeron y añadieron: “Los resultados no nos dicen por qué tomar café por la mañana reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, pero una posible explicación es que consumir café por la tarde o por la noche puede alterar los ritmos circadianos y los niveles de hormonas, como la melatonina y esto conduce a cambios en los factores de riesgo cardiovascular, como la inflamación y la presión arterial”.