Cristina Kirchner y su reacción en el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman

La expresidenta avaló un mensaje de Oscar Parrilli con cuestionamientos hacia medios y Justicia, omitiendo referencias al rol de los servicios de inteligencia.

La expresidenta Cristina Kirchner reaccionó este sábado al cumplirse 10 años de la muerte de Alberto Nisman. Este fue siempre un tema espinoso para la actual titular del Partido Justicialista (PJ) debido a que el fiscal la había denunciado por encubrir el atentado a la AMIA y a que el fallecimiento se produjo durante su segundo mandato.

Mientras transcurre el décimo aniversario de la muerte de Nisman, que comandaba la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA y apareció muerto horas antes de ir exponer su trabajo al Congreso, la expresidenta decidió compartir en su cuenta de X un descargo del senador Oscar Parrilli, uno de sus principales laderos y quien en 2015 era titular de SiDE. El mensaje incluyó fuertes críticas a los medios y la Justicia, dos blancos discursivos habituales del kirchnerismo.

No hubo referencias, en cambio, a la línea de investigación que sigue la fiscalía y que depositó su mira en el intercambio de mensajes entre espías del kirchnerismo que dependían orgánicamente del propio Parrilli, cuando todavía no se sabía que Nisman había muerto, y en el entorpecimiento de los procedimientos en el departamento del fiscal, adonde ingresaron decenas de personas. Por este motivo están en la mira figuras como Sergio Berni, César Milani y otros exfuncionarios.

“No fallan: son de manual. Todos los años, días antes del 18 de enero, ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del fiscal Nisman, Clarín y LA NACION comienzan a bombardear con notas sobre ‘SU ASESINATO’ INVENTADO -y es literal– primero mediáticamente y después judicialmente por el juez mutante Julián Ercolini“, introdujo Parrilli en el texto que después avaló Cristina Kirchner.

En su cobertura del caso para estos 10 años, LA NACION compartió la información que proviene de la fiscalía de Eduardo Taiano y del juez Julián Ercolini, que con el respaldo de la Cámara Federal consideraron acreditado que Nisman fue asesinado, a la vez que detalló que todavía hay diferencias en las hipótesis respecto de la hora exacta de la muerte de Nisman, la trayectoria de la bala y la presencia o no de terceros en el departamento. A su vez, este medio indicó que todavía la Justicia no dio pruebas concluyentes sobre los presuntos autores materiales ni intelectuales de lo que se considera que fue un homicidio.

“Ya se sabe que en Comodoro Py es Ercolini el que tiene a su cargo exclusivo el fuero de las causas inexistentes e imposibles de probar, pero rápidas de inventar con el inestimable apoyo mediático“, insistió Parrilli contra el juez que lleva adelante el expediente.

Asimismo, el senador -respaldado por Cristina Kirchner y quien suele hablar en nombre de ella- mencionó una “pericia trucha de la Gendarmería de Pato Bullrich, que se derrumba ante la calidad técnica indiscutible del Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial de la Nación, que dictaminó en forma taxativa que lo de Nisman fue un suicidio”, además que citó el informe de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Ambos cuerpos técnicos declararon en la causa bajo juramento de ley. Sin embargo, los cachivaches de Gendarmería nunca lo hicieron. Peor todavía: el grupo de Gendarmería que dijo que Nisman había sido asesinado se disolvió, mientras que los otros dos cuerpos técnicos (CMF y PFA) siguen haciendo miles de pericias hasta el día de hoy. Alguien dijo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. El aforismo parece hecho a medida para el juez Ercolini y el fiscal Taiano”, comentó Parrilli.

El informe de la Gendarmería que citó el senador es el principal elemento que tiene la fiscalía para sostener su hipótesis de que a Nisman lo asesinaron. Ese trabajo, que se hizo durante el gobierno macrista, cuando esa fuerza estaba a cargo de Bullrich (actual ministra de Seguridad de Javier Milei), concluyó que a Nisman lo golpearon, lo drogaron con ketamina, lo trasladaron al baño y le dispararon, mientras que después los propios atacantes lo acomodaron en la posición en la que fue hallado en el baño.

Por el contrario, el peritaje hecho por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que presentó su informe en mayo de 2015, concluyó que no había elementos para sostener la participación de terceras personas en la muerte del fiscal. Y pese a que los peritos aclararon que no podían descartar ninguna hipótesis y que no les correspondía tampoco hacer la calificación legal del hecho, afirmaron que no existía ningún indicio que les permitiera sostener con rigor médico que se hubiera tratado de un homicidio.

Mientras tanto, Parrilli ahondó sobre la figura del técnico informático Diego Lagomarsino, que le entregó el arma a Nisman y que está procesado como partícipe necesario, por haber aportado la pistola calibre 22.

“¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal –cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado– lo imputan COMO PARTÍCIPE NECESARIO DEL HOMICIDIO DEL FISCAL NISMAN? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que NO ESTOY PIDIENDO QUE LO METAN PRESO, solo estoy señalando LO INSOSTENIBLE DE LA MENTIRA“, planteó el senador, intercalando mayúsculas y minúsculas para darle mayor entidad a algunos pasajes de su texto.

“Diego Lagomarsino, perito informático, FURIOSO Y COMPROBADO ANTI-K que trabajo durante años junto a Nisman, de quien además era amigo a punto tal que tenían una cuenta bancaria en New York en común junto a la madre y la hermana del fiscal por más de 600.000 dólares... ¿Era un agente inorgánico de las autoridades de la exSIDE antes que yo fuera designado interventor, desde el cual se controlaba y tripulaba al fiscal?“, se preguntó.

Y ahondó contra los medios: “No solo llama poderosamente la atención que las crónicas de LA NACION y Clarín casi no mencionan a Lagomarsino -solamente hablan y acusan a ‘funcionarios K’-, sino que además estos mismos medios -tan proclives pedir cárcel para los K- no se ‘INDIGNEN’ ante alguien que circula por la vida como cualquier vecino a pesar de haber sido acusado por Ercolini y el fiscal Taiano de ser nada menos y nada más que ‘partícipe necesario del asesinato’ del fiscal Nisman, al cual estos medios han elevado a la categoría de héroe nacional". LA NACION en las distintas coberturas que hizo del caso habló sobre el rol de Lagomarsino y también sobre su procesamiento.

Sin embargo, Parrilli siguió con su teoría y con estos datos inexactos en cuanto a la información publicada en este medio, que compartió Cristina Kirchner. “SE NOTA MUCHO, MUCHACHOS. No lo mencionan. Ni lo recuerdan. Ni piden que vaya preso, PORQUE TIENEN MIEDO DE QUE HABLE y que cuente la verdadera historia de su rol junto a Nisman y de la famosa ‘denuncia’ que el fiscal hizo contra Cristina, impulsado por las viejas jerarquías de la ex SIDE y sobre la que nunca le entregaron las pruebas, por la sencilla razón de que no existían", escribió sobre una versión de la causa que no tiene respaldo probatorio en la Justicia.

Siempre bajo la misma postura, incluso Parilli dijo estar listo para a debatir sobre el caso. “Ahh… Me olvidaba aclarar que estoy dispuesto a cualquier careo y con cualquiera“, comentó y recomendó mirar el documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, de Netflix, “para los que quieren conocer la verdad sobre un caso que conmovió al país”. A esa producción del director Justin Webster la describió como “un trabajo de investigación que, de ser abordado en términos jurídicos e institucionales, seguramente permita arribar a conclusiones que tengan que ver con lo que realmente sucedió”.

Para cerrar, Parrilli volvió con una chicana sobre la Justicia y los medios: “P.D.: Al Fiscal Taiano le recomiendo leer el libro del periodista Pablo Duggan, ¿Quién mató a Nisman?, antes de seguir haciendo servilismo de Clarín y LA NACION“.

Desde la muerte del fiscal de la AMIA, las sospechas que rodearon la escena del crimen y el expediente abarcan desde la presencia en el departamento de Puerto Madero del entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, instantes después del hallazgo del cuerpo, la llamativa ausencia de la custodia justo cuando todo pasó y también los déficits procedimentales, como por ejemplo en la preservación del cadáver.

Hasta ahora, además de Lagomarsino, están procesados los cuatro custodios de Nisman por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos por encubrimiento.

De momento no hay indicios de que la causa vaya a ser elevada a juicio oral y público.