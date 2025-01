Javier Milei: “Debemos luchar contra la extorsión de personajes enquistados en el antiguo régimen”

En la previa a la asunción de Donald Trump, el Presidente participó este sábado de la Gala Hispana en Washington, donde recibió el premio “Titán de la Reforma Económica”.

El presidente Javier Milei participó este sábado de su primera actividad de la gira por Estados Unidos: la cena de gala y baile en honor a Donald Trump, organizada por la Agrupación Hispano. En ese evento recibió el premio “LWS 2025 Titán de la Reforma Económica”.

“Su visión económica marcó un antes y un después. El cambio radical es la única solución para un futuro próspero. Y fue una inspiración para toda la región. Milei emergió como un titán, un líder que redefine la realidad”, aseguraron al momento de anunciar al líder de La Libertad Avanza. “Milei está haciendo a Argentina grande otra vez”, señalaron en referencia al eslogan de Trump.

“Mi compromiso con las ideas de la libertad es inclaudicable. El socialismo es una enfermedad del alma y si no se enfrenta a tiempo, puede llevar a la miseria, como ocurrió en mi país”, afirmó Milei. “Pero hoy, la mayoría silenciosa se está despertando. Estamos llevando a cabo una reforma titánica. Debemos luchar contra la extorsión de personajes enquistados en el antiguo régimen”, remarcó.

“Nuestra batalla es contra las ideas del gradualismo. Hubo dictaduras y gobiernos democráticos, pero la única constante fueron proyectos colectivistas empobrecedores. Este ciclo de ilusiones y fracasos ha generado que muchos argentinos emigren”, señaló el Presidente.

“Fue el siglo de la humillación argentina. La razón de los fracasos es simple: hasta ahora ninguno se había animado a aplicar las recetas del liberalismo. Esto sucede por miedo a perder las próximas elecciones, porque los políticos quieren mantenerse en el poder a cualquier costo”, aseguró Milei.

En ese sentido, el Presidente aseguró que “gobiernan sin miedo y aplican medidas de shock”. Y siguió: “Todos los planes liberales funcionaron, los gradualistas terminaron mal. Pero no consensuamos con el enemigo. El consenso es una falacia, si los políticos a los que uno enfrenta representan todos los males, no puede haber ningún acuerdo. No puede haber acuerdo entre el bien y el mal”.

“Hay que ocuparse simultáneamente de lo urgente y de lo importante. Había que ordenar la economía pero también desbaratar el circo colectivista. Vamos a abrir los mercados y acercarnos al resto del mundo. Eso fue la Ley Bases, con la que revertimos 123 años de decadencia”, sostuvo Milei.

“Vamos a achicar el Estado. El único aceptable es el más chico de todos. La vida de la gente no puede estar sometida a un burócrata detrás del mostrador”, expresó. “Un Estado que se arroga tareas que no le competen, termina por incumplir la satisfacción de las necesidades básicas”, agregó. “Hagamos nuevamente grande a la Argentina y a los Estados Unidos. Y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen. ¡Viva la Libertad, carajo!”, concluyó.

Cómo sigue la agenda de Milei

La agenda del Presidente continuará el domingo al mediodía, donde visitará el Instituto Milken, mientras que a la tarde mantendrá una reunión con Kristalina Georgieva, la directora del FMI. Para finalizar el día asistirá a la Gala 1775, donde le otorgarán el premio “2025 Champion of Economic Freedom”.

El lunes participará de la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El jefe de Estado emprendió su primera gira internacional del año acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y por Luis Caputo, ministro de Economía. En Washington los estará esperando el canciller Gerardo Werthein. Sin embargo, Milei no tendrá compañía en la ceremonia encabezada por Trump debido al protocolo de seguridad de la Casa Blanca.

El Presidente viajará a Suiza el martes. Un día después, tendrá una entrevista con Bloomberg y el jueves se concentrará en el Foro Económico de Davos, donde también será uno de los disertantes. El discurso del mandatario hará una crítica al modelo actual y será similar al del año pasado: “El primer discurso que realizó Milei internacionalmente fue en Davos. Hizo mucho ruido. El mundo, extrañamente, ahora giró para el lado que mira él y la están viendo”.

Es por eso que se espera que Milei se pronuncie nuevamente en contra de la Agenda 2030. También es posible que el mandatario hable sobre los resultados de su primer año de gestión.