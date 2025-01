Baile del triunfo sobre el ring: quinta victoria al hilo de la argentina Ailín Pérez en UFC

La ganadora mantuvo el control a lo largo de los tres rounds, se mostró segura en el octágono y lo celebró con un particular baile de twerking frente a la brasileña Rosa.

Hoy 05:00

Ailín Pérez continúa con el excelente momento que viven los peleadores argentinos adentro de la jaula. La mujer, que es apodada Fiona en el seno de las artes marciales, se quedó con el combate ante la sudamericana Karol Rosa en el evento de UFC 311. Lo hizo bajo decisión unánime para lograr su quinta victoria consecutiva.

La ganadora mantuvo el control a lo largo de los tres rounds, se mostró segura en el octágono, derribó a su rival en los dos primeros parciales, se quedó con el compromiso tras imponerse en las tarjetas y lo celebró con un particular baile de twerking frente a Rosa.

“Me siento intacta. Karol no me hizo nada. Voy a demostrar a todo el mundo quién es la verdadera campeona. Y si Julianna Peña no defiende su cinturón yo estoy pronta para un título interino. Que venga la que sigue, quiero otra rankeada”, fue la desafiante frase que dijo la argentina, que buscará seguir sumando victorias para alcanzar su sueño de combatir por la corona.

La argentina llegó a esta pelea como la 13ª peleadora en el ranking del peso gallo femenino de la UFC, mientras que la brasileña de 30 años figuraba 9ª. Esta divisional tiene como campeona a la norteamericana Julianna Peña y a su compatriota Raquel Pennington como primera contendiente al cinturón. Precisamente Peña la venció en el combate que tuvieron en octubre del año pasado.

Por su parte, Pérez desembarcó a la categoría más importante de arte marcial mixto en septiembre del 2022 con una derrota por sumisión ante la suiza Stephanie Egger. Sin embargo, firmó una importante recuperación luego que le permitió escalar en el ranking: encadenó tres victorias seguidas por tarjetas (Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilová y Joselyne Edwards) y firmó un reciente éxito por sumisión ante la rusa Dariya Zheleznyakova en un combate que ya había sido viral horas antes por el extremo recorte de peso que llevó adelante Ailín.

Más allá de estos cinco registros en UFC, la argentina de 30 años tenía antes de esta presentación una estadística total de 11 victorias y 2 derrotas en MMA con un camino previo por el Samurai Fight House, donde había sufrido su otra caída oficial por una descalificación contra la brasileña Tamires Vidal en un evento que se celebró en Río de Janeiro.

Argentina atraviesa un interesante momento en la UFC. El inicio de este 2025 fue con una enorme sonrisa gracias al triunfo de Santiago Ponzinibbio sobre el guyanés Carlston Harris. A esto hay que sumar las presencias pautadas de Francisco Prado (ante Jake Matthews el 8 de febrero) y de Esteban Ribovics (vs. Nasrat Haqparast el 1 de marzo); mientras espera por su gran debut Kevin Vallejos, la promesa del país que dio un golpe sobre la mesa en el UFC Contender Series y se ganó un contrato.

La presentación de Pérez se dio en el marco de la cartelera preliminar del UFC 311 que presentó como estelar el combate por el título ligero masculino entre el campeón defensor Islam Makhachev de Rusia y el brasileño Renato Moicano.