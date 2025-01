Biden indultó a figuras clave para protegerlas de posibles represalias del nuevo mandato de Trump

La medida benefició a Fauci, Milley y miembros del comité que investigó el asalto al Capitolio. En su comunicado, el presidente saliente subrayó que la medida no implica reconocer culpabilidad, sino evitar persecuciones políticas injustificadas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó este lunes al médico Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y a los integrantes del comité de investigación del asalto al Capitolio para protegerlos ante las posibles medidas del Donald Trump, quien hoy asumen su segundo mandato.

En un comunicado, el mandatario saliente expresó: “Estos servidores públicos han servido a nuestra nación con honor y distinción y no merecen ser objeto de persecuciones injustificadas y políticamente motivadas”.

Asimismo, agregó que “la emisión de estos indultos no deben ser confundidos con el reconocimiento de que estos individuos han cometido algún delito ni su aceptación debe ser malinterpretada como una admisión de culpabilidad de cualquier infracción”.

En tal sentido, agregó: “Nuestra nación tiene con estos servidores públicos una deuda de gratitud por su incansable compromiso con nuestro país”.

La medida del mandatario llegó luego de que Trump advirtiera que tiene una lista de enemigos que se cruzaron políticamente con él o que trataron de exigirle responsabilidades por su intento de anular su derrota en las elecciones de 2020.

Estos indultos, establecidos horas antes del final de la presidencia de Biden, generaron fuertes debates en la Casa Blanca. “Estas son circunstancias excepcionales, y no puedo en buena conciencia no hacer nada”, se justificó el presidente. Además, agregó: “Incluso cuando los individuos no han hecho nada malo -y de hecho han hecho lo correcto- y en última instancia serán exonerados, el mero hecho de ser investigado o procesado puede dañar irreparablemente reputaciones y finanzas”.

Trump, por su parte, también prometió indultar a muchos de los implicados en el incidente en el Capitolio.

Quiénes son los funcionarios indultados por Biden

Fauci, Milley

Entre los funcionarios indultados por Biden se encuentra Anthony Fauci, quien fue director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud durante casi 40 años, incluso durante el mandato de Trump, y más tarde fue el principal asesor médico de Biden hasta su jubilación en 2022.

Fauci ayudó a coordinar la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 y se enfrentó con Trump cuando se resistió a las nociones de salud pública no probadas del magnate. Desde entonces, se convirtió en blanco de odio por parte de personas de derecha, quienes lo culpan de la imposición de los barbijos y otras políticas que consideraron que infringían sus derechos, pese a que en aquel momento miles de personas estaban muriendo.

Por su parte, Mark Milley es el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto. En un momento calificó a Trump de fascista y criticó la conducta en la insurrección del 6 de enero de 2021.

Biden también extendió los indultos a los miembros y al personal del comité que investigó el asalto, así como al Capitolio de Estados Unidos y a los agentes de la policía metropolitana de D.C. que testificaron ante el comité sobre sus experiencias ese día, invadidos por una turba furiosa y violenta de partidarios de Trump.

El equipo pasó 18 meses investigando a Trump y la insurrección. Se encontraba liderado por el representante demócrata Bennie Thompson y la republicana Liz Cheney, que más tarde se comprometió a votar por la demócrata Kamala Harris e hizo campaña con ella.

Aquel informe final del comité concluyó que Donald Trump participó criminalmente en una “conspiración de varias partes” para anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020 y no actuó para impedir que sus partidarios atacaran el Capitolio.

“En lugar de aceptar la rendición de cuentas, quienes perpetraron el ataque del 6 de enero han aprovechado cada oportunidad para socavar e intimidar a quienes participaron en el Comité Selecto en un intento de reescribir la historia, borrar la mancha del 6 de enero para obtener ganancias partidistas y buscar venganza, incluso amenazando con procesos penales”, dijo Biden, quien no dio detalles de los nombres de los integrantes.