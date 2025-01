La advertencia del gobernador de Chubut a Facundo Jones Huala: “Lo vamos a sacar a patadas”

Ignacio Torres se reunió con comunidades de pueblos originarios y afirmó que están de acuerdo en frenar “la violencia de los falsos mapuches”. A la salida del encuentro el mandatario se cruzó con una mujer que le reclamó por los desalojos.

Hoy 21:40

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cargó contra el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, y le advirtió, tanto a él como a los demás usurpadores de tierras: “Los vamos a sacar a patadas de la provincia”. Lo dijo este lunes, tras reunirse con comunidades de pueblos originarios.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural Esquel Melipal. A la salida, todavía dentro del edificio, el mandatario provincial brindó una conferencia de prensa para los medios presentes. “Lo más importante de lo que se habló hoy es que estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir avalando la violencia, que no distingue religión o raza. Acá el violento tiene que pagar las consecuencias, y nosotros no queremos más violencia, queremos paz social, vivir en armonía”, planteó el funcionario del PRO.

En plena declaración, una mujer que estaba en el lugar le recriminó el despliegue y la contundencia que tuvo el desalojo en el Parque Nacional Los Alerces, donde la Justicia ordenó expulsar a la comunidad Lof Paillako. Ocupaban tierras en esta zona desde 2020.

“Te contesto, el Parque Nacional Los Alerces fue tomado de manera ilegal, por eso fueron desalojados. Y cada vez que haya una toma ilegal, este gobernador se compromete a desalojar y a que paguen las consecuencias”, respondió Torres, visiblemente molesto por la interrupción.

Y siguió, siempre contra la misma mujer: “Pasale el dato a Jones Huala de que este gobernador no lo quiere ni ver en la provincia de Chubut, ni a Jones Huala ni a ninguno de los ‘chantas’ que se disfrazan de mapuches para cometer delitos”.

El líder de la RAM había sido detenido el fin de semana en Río Negro, mientras intentaba abrir vehículos estacionados en inmediaciones de los incendios en Epuyén. La Justicia lo liberó en cuestión de horas.

En este marco, el gobernador Torres resaltó que su gestión busca identificar a quienes “vienen a mentir y a decir que se desalojó injustamente, quienes tomaron patrimonio de todos los argentinos y son parte de estos delincuentes que las comunidades no quieren ver más”. Un esfuerzo por “separar la paja del trigo”, tal como definió el mandatario, y respetar a los auténticos pueblos originarios.

“Acá estaban los verdaderos mapuches”, resaltó el titular del Poder Ejecutivo de Chubut, en referencia a las comunidades que lo recibieron este lunes.

En tanto, para cerrar la conferencia de prensa, Torres resaltó que “los delincuentes ya no tienen lugar, los vamos a sacar a patadas de la provincia” y “quien cometa un delito, sea de la raza o la religión que sea, en Chubut va a pagar las consecuencias”.