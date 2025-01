Petrona rompió en llanto en Gran Hermano al reencontrarse con su esposo: un grito desgarrador, flores y una declaración de amor

Después de considerar abandonar el juego, la tucumana recibió la visita de Jorge y vivió uno de los momentos más emotivos del certamen.

Hoy 00:50

A lo largo de casi dos meses de juego, Petrona Jerez se destacó por ser una de las jugadoras más alegres, extrovertidas y divertidas de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, en las últimas semanas la tucumana parecía haber perdido su carisma y su energía había disminuido, a punto tal que hasta deslizó la posibilidad de abandonar la casa. En ese contexto emocional, este martes, el reality recibió la visita del esposo de la participante, generando uno de los momentos más emotivos del certamen.

“Se va a congelar la casa. Recuerden, ¿jorge, de que viene? Ella lo espera, Petrona todos los días dice que se quiere ir. Se quiere ir por él, ella está enamorada. A ella le hicieron fotos bastante complicadas por parte de una amante. El otro día, cuando yo le llevo las palabras, que creo que eran quédate y aguante. Y ella en un momento me mira y me dice: “¿Y un te quiero?”. Y le digo: “Petrona, te mandan, quédate y aguante”. Ella esperaba algo más. Hoy llega el galán, llega Jorge, la casa se vuelve a congelar”, comenzó diciendo Santiago del Moro para introducir la situación.

Una vez que las alarmas de la casa empezaron a sonar, y todos los jugadores se quedaron inmóviles en un lugar, Jorge ingresó por la puerta giratoria. Con un ramo de flores en sus manos, el hombre saludó a los participantes y se dirigió al sillón donde estaba su esposa. “Gracias, Dios por permitirme vivir este momento junto con mi señora”, dijo al dar los primeros pasos.

Una vez que llegó a Petrona, Jorge se agachó la rodeó con un brazo, le dio un beso en el cachete y le dijo: “No te muevas. Te amo, infinitamente te amo. Te volvería a elegir mil veces. Porque sos una mujer guerrera. Y si yo estoy aquí, es gracias por vos. Te amamos. Fuerza. Quedate tranquila, no te muevas”.

Luego, Jorge se refirió a una de las principales preocupaciones de Petrona respecto al futuro: “Yo voy a vivir esperándote, hasta que salgas de esa puerta te espero. Y cuando vos salgas vamos a renovar nuestro voto de fe. No te muevas. No digas nada ni muevas la cabeza. No quiero perjudicarte. Nada. Te amamos. Somos felices, la Emi, la Delfi, Noa, Mateo. Cona, la chini. Tus hermanos. Todos estamos felices por verte aquí. Es lo que vos buscabas. Siempre te lo dije. Si yo estoy aquí. Si yo camino. Si yo vivo. Si, yo trabajo. Si yo tengo mis piernas es gracias a vos porque vos la luchás. Porque vos la luchaste. Y luchá. Si Dios te ha puesto esto es por algo. Si yo te he elegido, es por algo. Hemos pasado miles y miles de cosas. Y es una bendición de Dios. Luchá por lo que vos has venido.

Por último, el hombre le dio ánimos a su esposa para continuar en el juego: “Quédate hasta el final, hasta que salgas por esa puerta. Tenés todo el apoyo de nosotros. Te amamos. Sos una guerrera de la vida, como yo te lo digo. No llores, estate alegre, contenta. No llorés porque no me gusta verte llorar. No me gusta ver a la mujer llorando. Las mujeres no están para llorar. Están para ser felices”.



En ese instante, comenzó a escucharse el inicio de la cuenta regresiva la cual determinaba el final de la visita de Jorge. Tras darle unos últimos besos a su esposa, el hombre se retiró por la misma puerta por la que ingresó. Una vez que el Big anunció el descongelamiento de los participantes, Petrona estalló en un fuerte grito de amor: “Te amo mi amor, te amo. No lo puedo creer”. Incluso, luego la tucumana salió al jardín a gritar una vez más el nombre de su esposo.