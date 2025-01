Milett Figueroa habló de los rumores de crisis con Marcelo Tinelli: “No tenemos una relación convencional”

La modelo se refirió a las versiones de ruptura que comenzaron a circular luego del lanzamiento del reality “Los Tinelli”. Además, la jurado del Cantando destacó por qué su relación no es convencional.

Hoy 00:54

Después de mucha expectativa, y semanas de grabación, la familia de Marcelo Tinelli celebra el éxito de su reality, Los Tinelli. A partir de su lanzamiento, la docuserie de Amazon Primer, que cuenta las internas familiares y la relación entre el conductor, sus hijas y su pareja, provocó todo tipo de reacciones en el público. Sin embargo, el éxito no vino solo, sino que estuvo acompañado de críticas y nuevos rumores de crisis entre la figura de la televisión y Milett Figueroa.

Según las versiones que circularon, la pareja se habría separado antes del estreno del reality ‘Los Tinelli’. Según estas declaraciones, la intención sería mantener la apariencia de una relación durante la transmisión del programa, alimentando la teoría de un “pacto contractual” entre ambos. Como si fuera poco, el día del estreno de la docuserie las redes sociales se inundaron de teorías que destacaban que la peruana habría asistido sin invitación a la premier del programa. Ante este panorama, la modelo se refirió a la situación en diálogo con periodistas de su país: “La gente que me conoce sabe que yo jamás jugaría con una relación ni tengo la necesidad de fingir una relación ni un vínculo sentimental con absolutamente nadie”.

Luego, la jurado del Cantando 2024 comentó: “Creo que he estado muy bien cuando he estado soltera, también trabajando muchísimo en todas partes. No necesito estar con nadie para hacer cosas en la vida ni lograr absolutamente nada. Me parece que soy una gran compañera cuando me enamoro. Si bien es cierto que no es una relación convencional, de la misma edad, pero no significa que no haya amor y que nosotros no estemos completamente enamorados el uno del otro”.

Al respecto, Figueroa también se refirió a los rumores que enfrentó junto a Tinelli en otras oportunidades: “Si pasamos o no pasamos las fiestas, el año pasado no dijeron nada que también pasé fiestas con él. Y ahora si no paso fiestas con él no estoy con él. Entonces es como que siempre se van a generar rumores, los cuales a mí no me molestan porque somos una pareja bastante pública”.

Atendiendo los rumores que circulaban en el mundo del espectáculo argentino, los periodistas también le consultaron por la palabra de personas cercanas a Marcelo que indicaban que estaban separados. “Yo sé quienes son los verdaderos amigos de Marcelo porque comparto también con ellos. Entonces no puedo decirte quiénes son los amigos de Marcelo y los conocidos de Marcelo. Soy completamente libre de poder elegir con quién paso mi vida, con quién comparto mi vida y con quién decido trabajar y con quién no también. No tengo la necesidad de fingir un romance porque he estado ocho años soltera y no necesité estar con nadie para poder hacer las cosas”, se defendió Milett.

Las versiones comenzaron tiempo atrás cuando Yanina Latorre detalló en LAM (América) que tanto Cande como Mica (que son las hijas mayores del conductor) creen que la actriz peruana es “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina, no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con su padre”. “Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas, reticentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado’. De la nada empezó el vínculo muy rápido también. Las malas lenguas dicen que ella tampoco habría hecho nada como para ganarse el cariño de las hijas de Tinelli”, siguió Latorre firme en su postura.



Sin embargo, a principios de abril de 2024, Marcelo aclaró la situación en diálogo con Marina Calabró. “Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, lanzó el conductor picante confirmando la versión de que las jóvenes no quieren a la bailarina.