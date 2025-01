Naomi Watts confesó que casi abandona la actuación antes de ser elegida por David Lynch para "Mulholland Drive"

La actriz recordó al fallecido director David Lynch y lo "instrumental" que fue en su carrera en Hollywood.

Hoy 09:59

En una nueva entrevista, la estrella de Mulholland Drive reveló cómo el cineasta evitó que abandonara la actuación.

“[Lynch] fue muy instrumental para que yo siquiera estuviera en Estados Unidos”, dijo Watts en Live with Kelly and Mark. “No me habría quedado de no haber conocido a David Lynch”.

Watts explicó a los anfitriones Kelly Ripa y Anderson Cooper que cuando conoció a Lynch, “estaba en un momento crítico” y llevaba “diez años fracasando en audiciones”.

“No estaba pasando nada”, agregó. “Literalmente estaba alejando a las personas. Las ponía incómodas porque estaba demasiado desesperada, diciendo cosas como: ‘¡Necesito un trabajo! ¡Necesito un trabajo!’”, recordó. “Tanto que mi agente de ese momento me dijo: ‘Eres demasiado intensa. Estás incomodando a la gente’. Sí, necesitaba un trabajo. Estaba desesperada, necesitaba trabajar”.

Antes de protagonizar la película de 2001 dirigida por Lynch, Watts había participado en Tank Girl (1995) y Children of the Corn IV: The Gathering (1996). Sin embargo, ante la falta de oportunidades importantes, la actriz confesó que había “planeado regresar a casa varias veces” hasta que recibió una llamada de Lynch.

“Para resumir, David Lynch me llamó y tiene una forma muy diferente de hacer castings”, comentó. “Me sentó, me miró a los ojos y me hizo preguntas. Y la mayor parte del tiempo pensaba: ‘¿Cómo salgo de su camino? ¿Cómo acelero esto?’ Porque estaba convencida de que no era adecuada: no soy divertida, no soy sexy, soy demasiado mayor, esto o aquello. Pero él me vio tal como soy y logró quitar esas barreras”.

Watts consiguió el papel en Mulholland Drive, y el cineasta se convirtió en “un verdadero mentor y amigo”.

Tras la muerte de Lynch, Watts le rindió homenaje con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Mi corazón está roto. Mi amigo Dave… El mundo no será el mismo sin él. Su mentoría creativa fue realmente poderosa. Me puso en el mapa. En el mundo al que había intentado acceder durante más de diez años, fallando audiciones una y otra vez”, escribió Watts en Instagram.

Watts concluyó su tributo diciendo: “No puedo creer que se haya ido. Estoy destrozada, pero eternamente agradecida por nuestra amistad. Grito con fuerza: ¡Buen viaje, amigo Dave! Gracias por todo”.