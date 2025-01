Tras reunirse con Francos, el PRO afirma que acompañará Ficha Limpia pero no definió su postura sobre las PASO

En el partido fundado por Mauricio Macri sostienen desde hace tiempo que es necesaria una modificación de las primarias, aunque no hablan de eliminarlas.

Hoy 19:40

Por estas horas, la relación del Gobierno con el PRO es de suma tensión. Los desencuentros por el eventual acuerdo electoral complicaron un vínculo que desde el inicio de la gestión había sido de colaboración. En ese sentido, la presencia de sus principales referentes en el Congreso en reuniones con el Ejecutivo en días consecutivos puede acercar posiciones.

No obstante, no hay acuerdo total en las iniciativas que quiere aprobar el Ejecutivo en las próximas semanas en sesiones extraordinarias. “Ficha Limpia vamos a acompañar, pero el tema de las PASO lo vamos a resolver orgánicamente en el partido”, remarcó a TN el senador del PRO Alfredo de Angeli. La aclaración es porque no hay una postura definitiva del partido sobre la eliminación o suspensión de las primarias.

En el partido fundado por Mauricio Macri sostienen desde hace tiempo que es necesaria una modificación de las PASO, pero no necesariamente eliminarlas. Incluso tienen un proyecto presentado para convertirlas en optativas, para que las utilicen quienes las necesiten y vayan a votar los que quieran hacerlo. El Gobierno insiste con la eliminación.

Al respecto, la palabra de Macri será clave para unificar posiciones. Por eso durante la semana que viene habrá varios encuentros de bloques legislativos y partidarios, indicaron fuentes del PRO a este medio. Y además, comunicación fluida con el expresidente, que monitorea las acciones desde Cumelén, donde se encuentra de vacaciones hasta los primeros días de febrero.

Tras la reunión oficial del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los referentes de bloques aliados en el Senado, el PRO mantuvo un encuentro más donde hizo diversos planteos. “En un reunión a solas con el ministro Francos y la vice, Victoria Villarruel, se hablaron temas de derechos de exportación, reclamos por los bajos precios internacionales de los commodities y la sequía”, apuntaron fuentes del PRO. Ante los pedidos, Francos respondió que iba a convocar una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al concluir la reunión, el jefe de Gabinete habló con la prensa. “Fue muy parecida a la de ayer con diputados. Conversamos del temario que está incluido en extraordinarias. Vimos en cuáles era más fácil obtener acuerdos y en cuáles era más complejo”, dijo.

En la misma línea, detalló que el Gobierno hará reuniones simultáneas con grupos de diputados y senadores: “Nos reuniremos a la par. En principio, tenemos más o menos los mismos acuerdos”. Y confirmó que llegaron a un acuerdo para tratar la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y los tres proyectos penales que presentó el Ejecutivo. Sobre las primarias, el PRO mantiene sus reservas y definirá en las próximas semanas una postura, más cerca del debate en el Congreso.

“La idea del gobierno es que hay que eliminarlas, y entendemos que hay acuerdo para que no haya PASO”, afirmaron cerca de Francos.