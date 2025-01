Ángela Torres y Rusherking se habrían separado tras una fuerte discusión durante sus vacaciones en Nueva York

Según lo que trascendió, la relación habría llegado a su fin por una fuerte discusión.

Hoy 21:15

Ángela Torres y Rusherking se habrían separado después de un año en pareja. Según lo que trascendió, la relación llegó a su fin en medio de sus vacaciones en Nueva York.

Al aire de El ejército de la mañana (Bondi Live), Pepe Ochoa explicó que la actriz y el cantante habrían discutido fuerte durante sus días de descanso en Estados Unidos.

Los primeros indicios de ruptura los dio la hija de Gloria Carrá cuando subió a su cuenta de Instagram un carrusel de fotos en La Gran Manzana y en ninguna de ellas aparecía el artista de Santiago del Estero.

Sin más preámbulo, el también panelista de LAM (América) expuso: “Se separaron Ángela Torres y Rusherking. Se fueron en diciembre a New York y ella desapareció. Cuando vuelve, hace poco, avisó que estaba re en una emocionalmente. Eso le cuenta ella a su entorno”.

“Por lo poco que le contó a su entorno, porque Ángela no es muy de hablar, se pelearon fuerte en Nueva York y ahí tomó la decisión Rusher de no seguir más porque no daba más la pareja”, añadió.

Luego, dio detalles de cómo se encuentra la actriz en este momento: “Ángela está hecha mier... anímicamente y emocionalmente”. “Rusher dejó a Ángela y esta pareja llegó a su fin”, sentenció.

Quien también aportó información sobre la ruptura fue Pochi, dueña de la cuenta de Instagram de chimentos Gossipeame. En sus historias, escribió: “Me habían dicho que Rusher se había vuelto de NY y se había separado de Ángela. Supuestamente habrían discutido en un avión por sus interacciones en Instagram”.