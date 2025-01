Declara el ingeniero que destapó las muertes de los bebés en el Neonatal de Córdoba y será un día clave

Francisco Luperi es el esposo de Virginia Zamora, médica del Hospital, y quien decidió presentarse ante la Justicia para denunciar las irregularidades que se venían tapando desde hace tiempo.

En los pasillos del Hospital Neonatal Dr. Ramón Carrillo de Córdoba era un secreto a voces lo que sucedía. En tres meses, habían registrado tres muertes dudosas y varias descompensaciones súbitas de bebés que habían nacido sanos sin una explicación lógica, pero nadie hacía nada. Quizás por miedo o por no querer involucrarse en una situación tan delicada.

Las muertes de Angeline y Melody, ambas nenas nacidas el 6 de junio, elevaban a cinco el número de víctimas fatales y fueron la gota que rebalsó el vaso para Francisco Luperi. Su esposa, Virginia Zamora, era médica del centro de salud y no solo le había contado sobre los casos previos, sino también las sospechas que habían empezado a circular. “Ella no se animaba a hacer la denuncia, porque claramente tenía miedo. Adentro, además, la bajada de línea era que no hicieran la denuncia porque ya estaba todo encaminado”, relataron a TN fuentes cercanas a la causa.

La falta de acción no dejo tranquilo al ingeniero que, semanas después de las últimas muertes, decidió hacer una presentación y reportar el horror que se vivió en el Neonatal entre marzo y junio de 2022. Se desplegó una investigación interna y, en paralelo, comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas que buscaban el punto en común entre las diferentes víctimas. Cuando notaron las similitudes, se dieron cuenta de que no se trataba de algo aislado y comenzaron a afinar el análisis para intentar delimitar posibles sospechosos detrás de las muertes.

En esa instancia, se realizó un listado de todas aquellas personas que participaron en los casos para ver si se acercaban a un nombre. Fue entonces cuando las autoridades, pocos días después de conocerse la aberrante noticia, dieron un primer nombre: Brenda Agüero, una enfermera del hospital que había intervenido en todas las ocasiones.

Este jueves será un día clave para la causa que transita la duodécima audiencia: Lupari se va a presentar ante el tribunal y el jurado popular para exponer su versión de los hechos y su motivación. Se trata de la primera vez que aparecerá en público.

“Su declaración, que ha sido ofrecida por esta querella y por el fiscal, es sumamente relevante. Es el héroe, la persona que hizo visible la tragedia a partir del 4 de julio, ya que nunca antes se había formulado denuncia policial ni judicial. Es importantísimo”, remarcó Carlos Nayi, abogado de las familias víctimas, en diálogo con TN.

En ese sentido, Vanesa Cáceres, mamá de Francisco y primera víctima, sumó: “Nosotros nunca lo hemos visto, no lo conocemos, pero siempre tuvimos ganas de agradecerle. Si no hubiera sido por él, no sé si en algún momento nos habríamos enterado de todo lo que pasaba”.

Nayi aseguró, tras los testimonios de las mamás y papás de víctimas y sobrevivientes, que se consolidó “la hipótesis criminal que la ubica a Brenda Agüero en el camino de la responsabilidad”.

“(Agüero) Está acorralada por la prueba y también está creciendo la hipótesis de las responsabilidades funcionales en un mismo contexto delictivo. Había clima deliberativo, inquietud, alarma, pinchazos extraños a lo largo de 80 días, presencia de potasio, descompensaciones con muertes que no respondían a una causa objetivable. Indudablemente que todo esto ubica en un claro plano también de responsabilidad a todos los funcionarios”, sostuvo.

Además de Lupari, este jueves declararán Zamora, la enfermera Viviana Martínez y la psicóloga Carola Dunayevich, cuyo testimonio fue pedido por la defensa de Liliana Asís, exdirectora del Neonatal. La próxima semana comenzará el debate de las pericias médicas y científicas.