Medicamentos del PAMI para los ex combatientes: trámites para gozar del 100% de descuento en farmacias

Desmintieron las versiones que circulaban en medios de comunicación sobre la suspensión de los descuentos en medicamentos otorgados por la obra social PAMI a los ex combatientes.

Hoy 14:46

El Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santiago del Estero desmintió las versiones que circulaban en medios de comunicación sobre la suspensión de los descuentos en medicamentos otorgados por la obra social PAMI a los ex combatientes, tal como lo denunciaron en días pasados dos centros de ex soldados de la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

David Díaz, titular de la organización en nuestra provincia, afirmó categóricamente que la situación no afecta a los ex combatientes santiagueños. Según Díaz, en Santiago del Estero los beneficiarios continúan gozando de la cobertura completa del 100% de descuento en medicamentos recetados a través del PAMI, tal como corresponde por ley.

El dirigente explicó, además, cuáles son los pasos que deben seguir los ex combatientes para acceder a este beneficio. El procedimiento es sencillo pero requiere algunos trámites administrativos que garantizan el acceso al descuento. Los interesados deben contar con la documentación necesaria que acredite su condición de ex combatientes y presentar los formularios correspondientes en las farmacias habilitadas por el PAMI.

En caso de inconvenientes o dudas, Díaz recordó que los ex combatientes pueden acercarse a la sede del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Santiago del Estero, donde recibirán la asesoría necesaria.

“Queremos que nuestros compañeros se sientan tranquilos y sepan que pueden acceder a este derecho, tal como lo venían haciendo sin problemas”, enfatizó David Díaz.