TRASNOA S.A. dio a conocer las motivos de la falla de la Estación Transformadora de La Banda

La empresa brindó un comunicado de prensa en la que explica el incidente ocurrido durante la noche del miércoles. Los daños sufridos y las tareas que se realizarán.

Hoy 15:52

El Gerente Zonal de TRASNOA, César Alderete brindó un comunicado de prensa, donde explica los motivos de la salida de servicio de la Estación Transformadora La Banda, hecho ocurrido durante la noche del miércoles.

El mismo dice lo siguiente:

"Comunicado de prensa de TRANSNOA S.A.

Falla ocurrida en Estación Transformadora La Banda el día 22/01/2025.

El día miércoles 22 de enero del corriente año a las 22:37 horas, se produjo un incendio que afectó los 2 transformadores de 30 MVA - 132/33/13,2 kV por descarga atmosférica, activando protecciones de líneas que vinculan dicha estación con otras cercanas como ET. Santiago Este y E.T. La Banda Este así como con E.T. Bracho y E.T. Río Hondo, para que no continúen aportando corriente a los equipos en falla, ocurriendo cortes de demanda de 21 MW en ET La Banda; 19 MW en E.T. Santiago Este y 35 MW en ET La Banda Este.

Entre las 22:50 del miércoles y las 2:52 (ya madrugada del jueves) se reconectó la línea ET El Bracho – La Banda Este y se repuso su demanda.

Previo a esto, a las 23:38 horas en Santiago Este se pusieron en servicio los 2 transformadores de 30 MVA - 132/13,2 kV, recuperándose su demanda.

Durante la jornada de este jueves 23 se realizaron tareas de limpieza y evaluación de alcances de los daños ocurridos para determinar las necesidades de máquinas y equipos de distintos niveles de tensión.

A las 09:15 se dio la habilitación parcial de servicios auxiliares con tensión de retorno de distribución, para la realización de tareas conducentes a restablecer el funcionamiento de las instalaciones.

En las dos horas siguientes se recuperaron comunicaciones con RTU´s en La Banda y La Banda Este, entrando en servicio las líneas La Banda – La Banda Este; La Banda – Santiago Este y La

Banda – Bracho, restituyendo la doble alimentación en 132 kV de las EETT Santiago Este y La

Banda Este.

Se analizó el estado de los dos transformadores dañados en ET La Banda, los que serán reemplazados, iniciándose tareas orientadas a la realización de los trabajos en el menor tiempo compatible con la magnitud de afectación y coordinando con EDESE las posibilidades de absorción de demanda desde las estaciones vecinas”, finalizó el comunicado.