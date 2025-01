El Gobierno reducirá temporalmente las retenciones al campo y eliminará las de economías regionales

La baja será desde el lunes hasta el 30 de junio e incluye cultivos clave como la soja, que pasará de 33% a 26%. Las economías regionales, en tanto, quedarán exentas de forma permanente tras alcanzar el superávit fiscal.

Hoy 17:30

El Gobierno decidió bajar de manera “temporal” las retenciones a los principales cultivos que produce el campo, entre ellos la soja, tras un reclamo del sector por la baja del precio internacional en los commodities y por las promesas de campaña de Javier Milei.

La reducción fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo. En el mismo mensaje, anticiparon que habrá una eliminación permanente de las retenciones para las economías regionales. La decisión se tomó, según el titular de la cartera, luego de alcanzar el superávit fiscal.

“Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones a los principales cultivos como soja, porotos, aceite, harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol desde el lunes hasta fin de junio. No podemos hacerlo ahora de manera permanente porque no tenemos los recursos recursos”, señaló Caputo, y agregó: “Vamos a eliminar de manera permanente las retenciones a las economías regionales, otra gran deuda pendiente. El Presidente siempre ha dicho que el campo era una prioridad. Estas medidas vienen a avalar estas promesas presidenciales”.

Las alícuotas de las retenciones a la soja bajarán de 33% a 26%; las de los derivados de la soja se reducirán de 31% a 24,5%; en el caso del trigo la baja irá del 12% a 9,5%, cebada de 12% a 9,5%; sorgo de 12% a 9,5%; maíz de 12% a 9,5%; y el girasol de 7% a 5,5%.

Aquellas economías regionales que tenían un residual y no habían bajado las retenciones a cero, ahora lo harán. Algunos ejemplos son el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y otros productos.

“Este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos. No necesitamos a nadie que nos lo recuerde, porque a eso hemos venimos. Ahora también, producto del desastre heredado y nuestro muy mal historial crediticio, la Argentina para bajar impuestos necesita superávit fiscal”, detalló Caputo, y agregó: “Hemos estado trabajando en esto dos meses y medio. Me encantaría eliminarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superavit equivalente a los US$8 mil millones que no tenemos. Pero entendemos que hay una situación particular en el campo”.

El martes los gobernadores de la región central exigieron a Milei que bajara las retenciones y habían reclamado por un desahogo impositivo. Fue en una reunión en Rosario entre los mandatarios provinciales de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y Córdoba, Martín Llaryora.

El viernes pasado también había habido presiones. La Mesa de Enlace había determinado el viernes pasado, tras una extensa reunión de tres horas, que pediría una audiencia con el ministro de Economía y el secretario de Agricultura para solicitar la quita de las retenciones.