En un gesto de acercamiento a LLA, Mauricio Macri felicitó al Gobierno por la baja de las retenciones al campo

El expresidente publicó un mensaje donde elogió al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. “Ojalá se siga bajando el gasto público inútil”, afirmó.

Hoy 23:37

Tras la baja de las retenciones al campo, el líder del PRO, Mauricio Macri, felicitó al Gobierno por la medida anunciada este jueves y desescaló así la tensión con La Libertad Avanza. El exmandatario publicó un mensaje en la red social X donde elogió al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Felicitaciones al Presidente y al ministro de Economía por darle al campo un alivio con esta baja parcial de las retenciones. Ojalá se siga bajando el gasto público inútil y terminemos con las retenciones que son un impuesto injusto y destructivo para la economía del país”, expresó.

Esto se da, a su vez, en medio de las negociaciones entre ambos espacios en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, donde se debaten proyectos clave para el oficialismo, como la eliminación o la suspensión de las elecciones PASO, Ficha Limpia y el nombramiento de jueces para la Corte Suprema.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que para la soja, trigo, maíz, girasol y otros cultivos, la medida regirá desde el lunes hasta fines de junio. “Vamos a seguir bajando impuestos, pero no vamos a comprometer el orden macroeconómico”, prometió el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo, en ese sentido, marcó: “Producto del desastre heredado y de nuestro mal historial crediticio, Argentina necesita superávit fiscal para bajar impuestos y constantemente estamos revisando la situación financiera para ver hasta dónde podemos bajarlos. Hemos trabajado en esto en los últimos dos meses y medio”.

“Entendemos la situación del campo respecto a la sequía y la baja del precio de los commodities. Por eso, me encantaría eliminar las retenciones de manera permanente y a cero, pero eso implicaría tener un superávit de US$8000 millones que hoy no tenemos. Todos los reclamos sobre impuestos son justos, pero será un proceso porque no tenemos todavía el superávit para hacerlo”, planteó.

De todas formas, el ministro dejó en claro que la medida fue un claro guiño al campo: “Le queríamos dar una señal al campo, un sector que tanto apoya al país, que estamos encima de su situación y que no nos es indiferente. Es una muestra de solidaridad y tratamos de hacer justicia, eso es lo que implica bajar impuestos”.