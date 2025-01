Donald Trump ya está logrando que Estados Unidos sea más débil y vulnerable

La rehabilitación de Tik Tok y otras controvertidas medidas como la salida de la OMS juegan contra los intereses del país, señala al autor.

Hoy 07:39

Por Nicholas Kristof

Para The New York Times

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el discurso inaugural de su segundo mandato, el presidente Donald Trump dijo que no tenía “responsabilidad más alta que la de defender nuestro país”.

¿Qué hizo entonces en su primer día en el cargo? Hizo a Estados Unidos más débil y vulnerable. Y no hay mejor ejemplo que su jugada para insuflarle nueva vida a la red social TikTok en Estados Unidos, y ya volveré sobre ese tema más adelante. Pero esa no fue su única jugada.

Una de las amenazas que nos acecha a todos por igual es que en algún rincón remoto del planeta aparezca una enfermedad viral, como ya ocurrió con la pandemia de coronavirus o el brote de ébola de 2014-2016. Y la valla que nos protege de las pandemias es la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se ocupa se frenar los virus en su lugar de origen, antes de que se propaguen.

Sin embargo, en su primer día nuevamente como presidente, Trump anunció que Estados Unidos se retira de la OMS, potenciando el riesgo de que un nuevo virus se globalice y termine con la vida de muchísimos estadounidenses.

Trump no está del todo equivocado cuando acusa a los demócratas de haber sido a veces demasiado laxos con “la ley y el orden”. Pero al asumir la presidencia se puso del lado de los terroristas internos y no del lado de las fuerzas de la ley, liberando a todos los encarcelados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“Ligué un indulto”, posteó Jacob Chansley, más conocido como “el chamán de QAnon”. “Ahora me voy a comprar algunas armas”, escribió, agregando una grosería.

Un miembro de la agrupación supremacista blanca Proud Boys le dijo a los periodistas de Reuters que los indultos los ayudarían a reclutar nuevos militantes y que se sentirán “a prueba de balas”. En un sitio web pro-Trump, la agencia Reuters contabilizó más de dos docenas de personas que pedían el linchamiento de jueces, agentes de policía y funcionarios demócratas, sugiriendo que fuesen colgados, golpeados hasta morir, o pasados por una picadora de carne.

Algunos republicanos discreparán conmigo sobre los indultos de Trump. Pero tanto los republicanos como los demócratas mayormente coinciden en que la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos es la que plantea China. Todos saben que si se desata un conflicto, de inmediato Estados Unidos y China intentarán tumbar la red eléctrica, el sistema bancario y los satélites de su adversario.

Y en esa carrera, TikTok es el as en la manga que tienen los chinos. En vez de adherir a la ley de 2024 que obliga a China a desprenderse de esa carta, Trump extendió el plazo límite por 75 días “para que podamos llegar a un acuerdo” para que TikTok sobreviva en Estados Unidos. Esa prórroga socava el Estado de derecho y alienta la perspectiva de que China siga teniendo una ventana a las vidas de los 170 millones de norteamericanos que tienen cuentas en TikTok.

En su fallo unánime sobre la constitucionalidad de la ley contra TikTok, la Corte Suprema menciona que los datos recolectados por TikTok incluyen la edad, número de teléfono, contactos y direcciones de internet, la locación exacta del usuario y el contenido de los mensajes privados que se envían a través de la aplicación.

De hecho, en 2020 Trump intentó restringir el uso de TikTok —antes de estar a favor, estaba en contra—, y lo justificó por el modo en que la aplicación “capturaba automáticamente ingentes cantidades de información de sus usuarios”.

Si yo fuera ministro de Seguridad chino, ya estaría pidiendo informes sobre las cuentas de TikTok de los cuatro hijos del secretario de Estado norteamericano, Marc Rubio. Y también me interesaría en las cuentas de los hijos de militares y funcionarios de todo el Estado, buscaría la forma de convertir esos celulares y esas laptops en micrófonos y cámaras, y también rastrearía su ubicación, buscaría material para chantajearlos, y encontraría nuevos blancos de ataque entre sus contactos.

En su presentación ante la Corte Suprema, la empresa TikTok no negó la recolección de datos, pero argumentó que era “improbable” que el gobierno chino obligara a la compañía a entregar esa información. ¿En serio? Para empezar, las empresas chinas están obligadas por ley a cooperar con la seguridad del Estado. De hecho, hasta empresas de propiedad extranjera han tenido que ceder bajo presión.

Y si no pregúntenle a Wang Xiaoning, un disidente chino encarcelado diez años después de que Yahoo le suministrara al gobierno evidencia que lo vinculaba con emails y comentarios prodemocracia en los foros de Yahoo. Si una de las grandes empresas norteamericanas tuvo que bajar la cabeza ante el gobierno chino, ¿quién puede creer que una empresa china vaya a soportar la presión?

Fui jefe de la oficina de The New York Times en Pekín durante cinco años, y mi departamento estaba lleno de micrófonos ocultos: uno de mis amigos chinos trabajaba medio tiempo traduciendo las conversaciones privadas de mi edificio para el gobierno chino. Cada vez que salía me seguía alguien, y había personal chino obligado a informar a seguridad del Estado sobre mis actividades. Una vez le señalé a un taxista que nos estaban siguiendo, y me miró con asombro. “¿Sos un asesino o algo así?”, me preguntó. Todo eso puede ser inevitable para los norteamericanos que viven en China, pero tampoco es cuestión de colaborar con el Estado chino a vigilarnos en suelo estadounidense.

Hay otro factor: alrededor del 40% de los adultos jóvenes de Estados Unidos se informan regularmente a través de TikTok, y los investigadores han hallado evidencia de que el algoritmo de TikTok manipula sistemáticamente la información para presentarle a los usuarios una visión pro-China del mundo.

Como periodista, deploro la censura de cualquier gobierno. Pero en general no permitimos que ni siquiera una pequeña emisora de radio o de televisión sean de propiedad extranjera, ¿por qué permitir entonces que China controle una fuente de información mucho más importante?

No hay nada inusual en que China intente promocionarse y espiar a los norteamericanos. Es lo que hacen los países: una vez China compró un Boeing 767 como avión presidencial y encontró 27 micrófonos ocultos en su interior. Nosotros espiamos a China, y China nos va a espiar a nosotros, pero tampoco es necesario facilitarles la tarea.

La ley de 2024 aprobada por una abrumadora mayoría bipartidaria en el Congreso obligaba a ByteDance, empresa matriz de TikTok, a vender la aplicación so pena de perder acceso al mercado norteamericano. La venta, sin embargo, sería complicada, ya que el corazón de TikTok es su algoritmo, y mientras ByteDance controle el algoritmo, la amenaza de seguridad persistirá.

También me preocupa el cambio de postura de Trump sobre TikTok. No fue claro sobre ese punto, pero el momento en que ocurre llama mucho la atención. En marzo de 2024, Trump se reunió con el multimillonario Jeff Yass, un importante inversor de ByteDance; Trump dice que no hablaron de TikTok, pero fue a partir de ese momento que cambió de opinión y trató de salvar la aplicación.

Así pues, en los albores de su segundo mandato tenemos a un Trump que mientras proclama su defensa de Estados Unidos toma medidas que benefician a un megadonante republicano y que pueden ayudar a China a socavar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Traducción de Jaime Arrambide