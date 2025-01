Abierto de Australia: Djokovic abandonó la semifinal contra Zverev por una lesión y se fue abucheado por el público

El alemán, número 2 del mundo, le ganó el primer set por 7-6 (5) después de batallar por más de una hora, pero el serbio no pudo continuar por las molestias físicas.

Novak Djokovic abandonó la semifinal ante Alexander Zverev en el Abierto de Australia y dejó en shock a los fanáticos que se acercaron al Rod Laver Arena. Después de haber perdido el primer set en el tie-break, el serbio se retiró de la cancha por molestias físicas.

Durante el partido de los cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz, Nole mostró dolencias y llegó exigido al enfrentamiento de este viernes. Luego de haber batallado por más de una hora en la que no se sacaron ventajas, el máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis perdió en el desempate y decidió dejar la pista de cemento.

El ex número 1 del mundo apareció en la cancha con una venda en la zona del aductor izquierdo y durante el partido perdió la mayoría de puntos largos ante Zverev. En conferencia de prensa, aseguró: “Si ganaba el primer set tampoco sé si hubiese continuado, porque demandaría un esfuerzo físico muy grande”.

Para llegar de la mejor manera al cruce ante Alexander, Djokovic había decidido no entrenar ni miércoles ni jueves para no sobreexigirse y agrandar aún más la lesión que venía arrastrando.

El tenista alemán, por su parte, le pidió a los fanáticos del Rod Laver Arena que no le reprocharan la decisión a Novak: “Por favor, amigos, no abucheen a Novak. Ha dado todo por este deporte en los últimos 20 años. Sé que pagaron por una entrada, pero él ha ganado aquí con una rotura en el abdominal y en la pierna. Muestren un poco de amor”.

La dolorosa frase de Novak sobre su futuro en el Abierto de Australia

Novak Djokovic abandonó la semifinal del Abierto de Australia ante Alexander Zverev por problemas físicos y no pudo llegar a la final del primer Grand Slam del año.

En conferencia de prensa, aseguró: “Si hubiese ganado el primer set hubiera jugado un poco más, pero dudo de que hubiese ganado porque no tenía energía para aguantar tres horas más“.

Acto seguido, lanzó una frase que dejó en shock a los periodistas que estaban en la sala. “Puede que haya sido mi último Open de Australia, esa posibilidad siempre existe... No lo sé”, señaló visiblemente decepcionado.

“Si estoy físicamente bien y con ganas, no hay razón para pensar que no volveré. Yo quiero seguir, pero no puedo hablar de mi calendario de 2026″, sostuvo Nole, dando a entender que podría retirarse en caso de seguir con las lesiones que lo aquejaron durante los últimos meses.