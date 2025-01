El crudo testimonio del ingeniero que destapó las muertes en el Neonatal de Córdoba: "Se podría haber evitado"

Francisco Luperi declaró en el juicio que investiga a Brenda Agüero, la enfermera acusada.

Francisco Luperi, el ingeniero que destapó las muertes de los bebés en el Neonatal de Córdoba, declaró en el juicio que investiga a Brenda Agüero, la enfermera acusada. El hombre es esposo de Virginia Zamora, médica del hospital, y dijo que “no había explicación natural cierta” para lo que pasaba en el lugar.

“Decidimos con mi mujer, que es anestesióloga del hospital, que las cosas que se comentaban sobre muertes de bebés sin explicación natural tenían que ser informadas a la Justicia”, dijo Luperi.

“Mi esposa y mucha gente se animó a transmitir lo que pasaba. Creo que forma parte de los deberes de los ciudadanos poner en conocimiento de la Justicia para que se investigue lo que está ocurriendo”, agregó el ingeniero.

“Desconocíamos si había o no una investigación policial o judicial. Alguien le había comentado que había una investigación a nivel hospitalario. Llegamos a la conclusión de que esto tenía que ponerse en conocimiento de la Justicia”, contó Luperi, que realizó la denuncia utilizando la información que le brindó su esposa, quien trabaja en el Neonatal desde hacía 14 años.

Luperi no pudo especificar las fechas exactas en las que sucedieron los hechos. El ingeniero precisó que la información que recibía de su esposa era a través de comentarios de otras personas, por lo que no pudo definir un día puntual en el que ocurrieron los episodios denunciados.

El ingeniero le dijo al fiscal que la directora del hospital sabía lo que sucedía, pero que no quería que trascendieran los hechos. Tampoco quiso dar los nombres del personal que aportó la información. Luego dijo que los bebés no murieron ni en el parto ni en la cesárea, sino a las pocas horas de haber nacido.

Damaris, mamá de Benjamín (uno de los bebés muertos), expresó a TN estar “muy agradecido con ellos” y analizó el relato del ingeniero: “Fue demasiado claro en lo que sabía y qué no. No quería señalar a nadie pero a la vez señalar que algo les llamaba la atención y no era normal. Ellos (él y su esposa) se pusieron en el lugar de nosotros”.

“Saber que todo se podría haber evitado, y que hoy estemos acá, es terrible. Espero que paguen todo lo que tengan que pagar, por las cosas que no hicieron y los deberes que omitieron”, sostuvo la mujer.

Carlos Nayi, abogado de las familias, dijo a TN: “Han aportado muchísimo. El héroe provincial, la persona que denunció, es un ingeniero civil. Hizo lo que no hicieron las autoridades del hospital. Formuló la denuncia y eso permitió que este juicio oral se esté llevando a cabo para que no se produzcan más muertes”.