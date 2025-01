Denunciaron a L-Gante por violencia familiar: le pusieron restricción perimetral y le dieron botón antipánico a su expareja

La modelo Dakota Gotth, exnovia del músico, declaró cinco horas en una Oficina de Violencia Doméstica.

Hoy 20:33

Dakota Gotth, la modelo que estuvo en pareja con L-Gante, presentó una denuncia contra el músico por supuesta violencia familiar. La joven, que había hecho un descargo en redes sociales, declaró durante cinco horas. Le otorgaron botón antipánico y una consigna policial, además de imponerle una restricción perimetral al cantante de cumbia 420.

La denuncia se radicó el jueves y la Justicia Civil dictó "medidas urgentes", de prevención y protección hacia Gotth. "La verosimilitud de las manifestaciones por quien invoca ser víctima, poseen el carácter de indicio vehemente", añade la resolución.

No transcendió el contenido específico de la declaración de la joven, que permaneció cinco horas en una Oficina de Violencia Doméstica, bajo análisis de un equipo interdisciplinario. Sí se hizo referencia al "padecimiento de situaciones de violencia". Y, según trascendidos, habría recibido amenazas en redes tras la ruptura con el cantante.

La joven recibió un botón antipánico y, además, le otorgaron una custodia policial. En tanto, se dispuso que L-Gante no puede acercarse a menos de 600 metros de la mujer, su vivienda y lugar de trabajo.

A inicios de enero, Gotth compartió un viaje romántico a Mar del Plata con L-Gante, que mostró fotos en sus redes sociales. Dos semanas más tarde, criticó duramente al músico.

"Lo que pasó fue que estábamos en un after, el primero que hizo, era en una casa con todos sus amigos re dados vuelta, todos muy pasados, él (Elián) inclusive, yo le tuve que pedir que no tome más", dijo la modelo en una serie de Instagram.

Y siguió: "Tuve miedo de que le agarrara una sobredosis, no estoy exagerando".

"Ni siquiera le pedí que no consumiera, le pedí que no consumiera así, porque era uno tras otro, mientras yo estaba en una casa rodeada de hombres, me sentí acosada, me miraban de una manera...", afirmó la influencer, que se mostró angustiada y dijo que había llorado mucho.

Gotth" explicó su preocupación. "Yo pensaba 'están todos re locos acá, a mí me llegan a agarrar dos de estos y me hacen lo que quieren y él está tan en una que no se va a dar ni cuenta', y yo no conocía a nadie ahí, estaba sola, me sentí desprotegida", expresó en su descargo.