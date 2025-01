Ficha Limpia: ¿un giro del Gobierno o un medio para disimular el pacto con los K por Lijo?

El vocero Manuel Adorni anunció la presentación oficial del proyecto que inhibe las candidaturas de condenados por corrupción, argumentando que eso desmiente un pacto con Cristina y los suyos. Si se esmeró tanto en destacarlo, tal vez sea porque en la Casa Rosada temen que las sospechas se vuelvan a agitar.

Por Marcos Novaro para TN

Finalmente, el Gobierno presentó, para que se discuta en las sesiones extraordinarias, el proyecto de ley para que los candidatos a legisladores nacionales tengan que atravesar un filtro anticorrupción. ¿Qué diferencia este proyecto del que se frustró durante las sesiones ordinarias por el faltazo de buena parte de los diputados libertarios? Nada. O en realidad una sola cosa: el paso del tiempo.

Se especulaba con que tal vez el nuevo texto iba a encontrarle la vuelta para no afectar una eventual candidatura de Cristina Kirchner al Senado este año, pero finalmente no es así: también el que ahora se dio a conocer la dejaría fuera de competencia, porque contempla la situación de quienes enfrentan fallos condenatorios en segunda instancia. ¿Por qué será que al Gobierno le parece ahora bien lo que un par de meses atrás no quiso avalar?

Recordemos que incluso funcionarios libertarios, y el propio Presidente, dijeron que les parecía mal “proscribirla”, que querían que se presentara para ganarle la elección; y argumentaron también, falsamente, que una prohibición como la que se proponía podría ser utilizada injustamente por actores políticos con influencia en los tribunales contra candidatos bien posicionados en las encuestas, pero no tan conectados con las mafias del poder. Toda esa cantinela parece que quedó ahora de golpe en el olvido. ¿Por qué?

¿Será que entonces el oficialismo estaba negociando con Cristina un pacto, que Ficha Limpia podía entorpecer, por eso la bombearon, y ahora ese pacto está descartado, y entonces rescatan el proyecto? Puede ser. Pero ojo: es también muy probable que sea cierto lo primero, pero no lo segundo. Veamos.

Manuel Adorni salió enseguida a apabullar con las “evidencias incontrastables” que supuestamente ofrece el giro oficial en cuanto a que nunca hubo nada raro: “Dijeron de todo, pero nada fue cierto: el Presidente de la Nación ha firmado hace instantes el proyecto de ley denominado ‘Ficha Limpia’. El verdadero ‘pacto’ es con todos los que quieren un país libre y próspero”.

Lo cierto es que, con las sesiones extraordinarias, el Gobierno apuntó desde el principio, cuando por primera vez las propuso en diciembre pasado, a cumplir dos objetivos políticos fundamentales para su proyecto de poder, que siguen estando en el centro de su estrategia: eliminar las PASO y colocar a Ariel Lijo en la Corte.

Y a sabiendas de que ambos dependían de un acuerdo con el peronismo kirchnerista, que podía tener intereses coincidentes con los suyos en los dos asuntos, mientras que las bancadas de oposición moderada los resistirían, avanzó en conversaciones con aquel.

Ese era el plan. Solo que, aunque agregaron unos cuantos señuelos para seducir al público y los legisladores interesados en temas de corrupción, como el juicio en ausencia, la ley antimafia, y el acotamiento de la inmunidad parlamentaria, no lograron interesar a ninguno de los bloques moderados en participar de las sesiones: estos reclamaron que se incluyera el presupuesto y también Ficha Limpia.

Y como el oficialismo no cedió, y tampoco el peronismo se mostró dispuesto a aflojar cuando el resto de la oposición no lo hacía, la convocatoria naufragó antes de oficializarse.

Diciembre quedó atrás, y ahora el Ejecutivo retoma la ofensiva, con una continuidad y una diferencia: ratificó que el presupuesto no se va a discutir, ni ahora ni en ningún momento del año; pero agregó ficha limpia al menú, a ver si con eso alcanza para que los moderados se avengan a colaborar.

Es un precio mucho más módico para el oficialismo que negociar el uso de los recursos públicos, claro. Porque, por sobre todo, es un precio apenas eventual: habrá que ver si ese proyecto se aprueba, sobre todo en el Senado, donde el peronismo en bloque, incluidos legisladores en ocasiones disidentes con las posturas de Cristina y los K, ya adelantó que se va a oponer.