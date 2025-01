Un joven perdió su trabajo y su papá le mandó un mensaje de apoyo que conmovió en las redes sociales

Una nota de voz se viralizó en TikTok, ofreciendo palabras de consuelo y sabiduría en un momento clave, logrando captar la atención de millones de usuarios.

Hoy 15:16

Un audio cargado de empatía y apoyo incondicional se volvió viral en TikTok, luego de que un joven compartiera la reacción de su padre al enterarse de que había perdido su trabajo. El usuario de TikTok identificado como @franramirez publicó la conversación que mantuvo con su papá a través de WhatsApp, en la que le comunicaba la noticia de su despido. La respuesta del hombre, llena de palabras de aliento, no solo emocionó al joven, sino también a millones de usuarios en la plataforma.

De acuerdo con lo publicado, Fran envió un breve mensaje a su padre para informarle sobre la situación: “Pa, quedé sin trabajo”. La respuesta no tardó en llegar, y lo hizo en forma de un mensaje de voz que rápidamente captó la atención de los internautas.

En el audio, el padre de Fran no solo ofreció consuelo, sino que también reflexionó sobre los altibajos de la vida y reafirmó su compromiso de estar presente para su hijo en los momentos difíciles.

El mensaje de voz del padre del joven, que fue compartido íntegramente en la publicación, comienza con una invitación a la calma. “Tranquilo Fran, ya voy en seguida para que charlemos, esto es así papá, de eso se trata la vida hijo, de altos y bajos, pero no es el fin del mundo”, expresó el hombre. Estas palabras iniciales, cargadas de serenidad, marcaron el tono del mensaje, que continuó con una muestra de apoyo incondicional.

El papá no solo ofreció su compañía inmediata, sino que también dejó claro que estaba dispuesto a asumir cualquier responsabilidad necesaria para aliviar la carga de su hijo. “Ya te lo dije el otro día, para eso están los padres Francisco, me tenés a mí, yo no te voy a soltar la mano, si hay deudas veré cómo las pago, despreocupate, veremos qué se hace, quedate tranquilo, sabés que podés contar conmigo para lo que sea”, añadió en el audio.

Estas palabras resonaron profundamente entre los usuarios de TikTok, quienes no tardaron en expresar su admiración por el gesto del hombre. De hecho, el video alcanzó más de dos millones de reproducciones y acumuló alrededor de 292.000 “me gusta” en poco tiempo. Además, generó una avalancha de comentarios.

Entre los mensajes destacados, muchos usuarios elogiaron la actitud del padre de Fran, calificándola como un ejemplo de amor y compromiso. “No lo sabés pero lo tenés todo”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Los que tenemos un viejo así somos los verdaderos afortunados”.