El PRO volvió a criticar a Milei por su discurso en Davos en medio de la tensión con La Libertad Avanza

Hoy 21:12

En medio de la tensión con La Libertad Avanza sobre una eventual alianza electoral, desde el PRO salieron a hacerle fuertes críticas al discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, por sus dichos sobre la diversidad sexual, que incluyó duros cuestionamientos a la cultura “woke” y a la comunidad LGTBQ.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó su “defensa a la diversidad”, al igual que la vocera de la Ciudad, Laura Alonso, mientras que la diputada Silvia Lospennato confirmó su defensa a “la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias”. Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri tildó de “vergonzosas” las declaraciones del mandatario.

Jorge Macri dijo en declaraciones a Aire de Noticias, por Radio Mitre: “La ley de Matrimonio igualitario, la ley de Femicidio, la ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Son un patrimonio de la Ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión. Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades, amo las más tradicionales, las conquistas más recientes. Esta es una Ciudad en la que conviven la Marcha del Orgullo con la del Niño por Nacer. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, yo voy a estar defendiéndolo”.

El jefe de gobierno porteño marcó sus diferencias con el estilo del Presidente: “Me gustaría ver un presidente que hoy abogue más por la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones. Si quienes representamos a mucha gente establecemos como norma la confrontación todo el tiempo le damos el consejo a la gente de que el camino es la pelea, eso no me gusta. Me gustaría un presidente que llame más al acuerdo y a los puntos de vista comunes que a las disidencias y a las confrontaciones. Eso es La Libertad Avanza, yo soy del PRO”.

En tanto, Alonso coincidió con la postura de Jorge Macri y escribió en su cuenta de X: “Buenos Aires es la ciudad de la libertad y el respeto. Abrazamos la diversidad. Nos completa. Nos enriquece y nos enorgullece. Es la marca constitutiva que mejor nos describe”.

Lospennato, del bloque de diputados aliado del oficialismo, respaldó las políticas económicas del Gobierno pero marcó sus diferencias con las declaraciones del Presidente. La legisladora publicó en sus redes: “Voy a seguir apoyando un programa económico imprescindible de reducción del déficit fiscal y del peso del Estado, voy a acompañar cada baja de impuestos, cada reducción de estructuras innecesarias y cada desregulación y apertura de nuestra economía”.

La diputada del PRO aclaró: “También voy a seguir defendiendo con la misma convicción la pluralidad de voces, el respeto irrestricto al proyecto de vida de cada persona, la libre elección de a quien amar y todos los tipos de familias, las políticas que traten iguales a los iguales y también las que disminuyan las desigualdades para que las circunstancias en que te tocó nacer no determinen el resto de tu vida. Esa Argentina liberal, abierta, tolerante y meritocrática es la que sueño para mis hijas y para todos los que elegimos el mejor país del mundo para vivir y progresar”.

En tanto que la senadora Tagliaferri escribió: “Las expresiones del Presidente son cada día más vergonzosas y, por más que algunos intenten suavizarlas, no hay justificación alguna para las aberraciones que declara a diario. Violento, intolerante, homofóbico y misógino, nada más alejado de la libertad que tanto dice defender”.