Violenta pelea familiar terminó con policías agredidos en el interior santiagueño

El exceso de alcohol fue el detonante de los enfrentamientos, y uno de los involucrados fue detenido. La Justicia está en proceso de determinar si el detenido tiene antecedentes penales previos.

Hoy 08:57

Durante la madrugada del sábado, un incidente de violencia familiar obligó la intervención de la policía en el barrio Chimpa Sur, en la localidad de Lugones, departamento Avellaneda. Todo comenzó cuando dos hombres identificados como Moreno y Pajón, ambos en estado de ebriedad, comenzaron a discutir luego de compartir varias copas de alcohol. Según fuentes policiales, la raíz del conflicto fue un reclamo de Moreno hacia Pajón por el maltrato que este último habría ejercido sobre su hermana, pareja de Pajón.

El enfrentamiento verbal entre los dos hombres escaló rápidamente, y la situación se tornó más tensa a medida que las discusiones subían de tono. Al parecer, Moreno había estado pensando en realizar el reclamo desde hace algún tiempo, pero no fue hasta esa noche que se decidió a enfrentar a su cuñado.

En medio de la confrontación, la violencia aumentó y se hizo necesario llamar a los efectivos de la Subcomisaría de Lugones. Sin embargo, al llegar al lugar, uno de los involucrados, Moreno, no solo rechazó la intervención policial sino que agredió verbalmente a los oficiales, exclamando: "No me voy a ir, además nadie me puede correr". Ante esta actitud, los uniformados procedieron a esposarlo y trasladarlo a la dependencia policial.

Moreno quedó detenido bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad, y será indagado en los próximos días por el fiscal Guillermo Farías del Centro Judicial Añatuya. La Justicia está en proceso de determinar si el detenido tiene antecedentes penales previos.