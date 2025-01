Tras un letal mano a mano, Giuliano abandonó la casa de Gran Hermano por decisión del público

Su salida dejó a la casa conmocionada y generó una ola de reacciones en las redes sociales, mientras el participante reflexionó sobre su paso por el reality y sus próximos pasos si hubiese seguido en la competencia.

Hoy 08:58

La última gala de eliminación de Gran Hermano dejó a los espectadores y participantes con una mezcla de emociones. Después de una semana llena de estrategias, alianzas y tensiones, Giuliano se convirtió en el eliminado de la noche, en una decisión tomada por el voto del público, que una vez más tuvo un papel crucial en la evolución del juego.

La salida de Giuliano sorprendió a sus compañeros de la casa, quienes no pudieron ocultar sus sentimientos al despedirse. Sin embargo, el público no se quedó atrás, y rápidamente las plataformas digitales se llenaron de opiniones divididas sobre su eliminación. Muchos lo lamentaron, mientras que otros apoyaron la decisión, demostrando que las tensiones dentro del reality siguen al máximo.

El participante habló con Gran Hermano antes de salir de la casa y expresó: “Lo primero que quiero hacer con mi gente es agradecerle por darle la oportunidad a Jeni que es lo que yo quería que suceda acá. Se lo debía por mi mal accionar y por la situación en la que quedó enredada. Entiendo todo el mal que se causó afuera”.

“Agradecerles porque siento que conecté con la gente que votó por ella para entrar como con mi gente. Estoy realmente muy contento y siento que ya gané porque ese era mi objetivo. Ponerme yo delante de cualquier persona que pudo haber salido lastimada creo que es el acto más noble que puedo mostrar”, expresó.

Y agregó: “Antes que jugador soy persona y me interesa qué clase de persona soy para seguir con mi juego si es que así lo quieren. Lo que voy a traer la semana que viene si me dejan es algo completamente diferente, desde el juego, desde mi relación con Jeni, algo que no sucedió todavía en la casa. Estamos dispuestos a darlo todo”.

Los porcentajes de eliminación de esta gala fueron los siguientes:

Brian: 0,6%

Ulises: 2,1%

Luciana: 2,55%

Chiara: 2,9%

Jenifer: 6,7%

Claudio: 10,6%

Juan Pablo: 15,9%

La decisión del público marca un antes y un después en esta etapa del reality, y deja a los participantes con la mirada puesta en lo que sucederá en las próximas semanas. Sin lugar a dudas, la eliminación de Giuliano ha reavivado las tensiones dentro de la casa, y promete continuar generando repercusiones entre los seguidores del programa.