Leo Lencina presentó "Ritmo de Guarachas 01", el primer lanzamiento de un proyecto que busca impulsar la música santiagueña

Para la primera colaboración, que incluirá múltiples géneros locales, el DJ santiagueño invitó a Dani Hoyos. En diálogo con Diario Panorama, habló de sus expectativas, las futuras colaboraciones y envió un mensaje a los jóvenes de Santiago del Estero.

Hoy 12:24

Por Álvaro Cortez | El pasado fin de semana, Leo Lencina, reconocido DJ santiagueño, celebró el lanzamiento de “LEO LENCINA DJ x DANY HOYOS / EN VIVO! #RITMO DE GUARACHAS 01”, una producción que combina sonidos electrónicos con el vibrante estilo de la guaracha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto, que ya está disponible en plataformas digitales, representa el primer paso de una propuesta creativa que aspira a conectar con audiencias más amplias y abrir puertas a nuevos talentos.

Un camino a puro esfuerzo y pasión

Con más de una década de trayectoria, el joven oriundo del barrio Campo Contreras de la Capital santiagueña comenzó su camino en la música como un juego entre amigos. "Me juntaba con los chicos del barrio, tocábamos tambores improvisados con tachos y hojas de baño de mi mamá", recuerda con nostalgia. Su primera experiencia formal fue como parte de una banda de chamamé tropical, donde tocaba el güiro y los timbales. “Con tal de estar en una banda, haciendo algo, era feliz”, aseguró en un diálogo exclusivo con Diario Panorama.

A medida que avanzaba, exploró otros géneros musicales como el cuarteto y la cumbia, participando en grupos como Guillermo y su Banda o Los Guaratullos. En paralelo, desarrolló su interés por los equipos de sonido y la producción musical, lo que marcó su transición hacia el mundo del DJ. “Todo empezó ayudando a cargar parlantes en fiestas pequeñas. En una de esas, conocí a Michel Tico, quien me enseñó el manejo de consolas y grabadoras. Gracias a su apoyo, di mis primeros pasos como DJ.”

Hoy, tras años de esfuerzo y dedicación, su estilo lo llevó a convertirse en un referente en eventos de Santiago del Estero. “De tocar con equipos prestados y fiestas barriales, pasé a producir mis propios remixes y llevar mi música a lugares donde jamás imaginé. Mirando atrás, siento orgullo de cómo empezó todo y hacia dónde llegué.”

El lanzamiento y la elección de Dani Hoyos

El debut de este proyecto no solo resalta por lo musical, sino también por la colaboración con Dani Hoyos, un músico y productor santiagueño de amplia trayectoria en el género de guarachas.

“La verdad que este proyecto lo tenía hace tiempo, desde la pandemia. Hace tres años venía con esas ganas de armar algo. Es más, a Cristian Hoyos, el hijo de Dani, le había escrito y la idea era hacer una sesión. Hablaba de eso en ese momento, porque estaba de moda Bizarrap también, que estaba full con las sesiones”, relató a El Portal Líder en Información.

Lencina detalló lo que lo motivó a insistir en trabajar con Dani: “Yo quería algo así, pero tocando instrumentos, porque soy músico, soy percusionista. Y ahí es donde nace la idea de decir, bueno, vamos a buscar un par de músicos. No pierdo la esencia de DJ, porque también quería incluir la consola, que es importante”, explicó. Además, subrayó la importancia de la fusión de estilos: “La idea era promover todo lo que es la cultura santiagueña, en cuanto a todos los géneros, porque aquí hay bastantes. Sé que el folclore y la guaracha están al tope, pero también hay chicos y chicas que están empezando con esto de la música, y también se les va a dar espacio”, adelantó.

Finalmente, recordó cómo se concretó la colaboración con Dani Hoyos: “A Dani lo venía hablando hace tiempo. Cuando me entero que lo convocaron para un streaming a Buenos Aires, le dije: ‘Dani, vamos a meterle antes de que te vayas’. Yo, siendo de Santiago y teniéndolo a cuadras, quería aprovechar y que sea el primero. Veníamos reprogramando juntarnos y nunca se daba, pero por suerte ahora se logró”, cerró emocionado.

La producción incluye una grabación en vivo que captura el trabajo conjunto entre ambos artistas. Lencina explicó que el objetivo fue ofrecer una experiencia auténtica donde predominó el trabajo en equipo, oportunidad en la que mencionó a su equipo: Gabi Ponce, David Argañaraz, Emanuel Toscano y Roger Gómez.



Más colaboraciones

El lanzamiento de “Ritmo de Guarachas 01” marca solo el inicio del camino. Lencina adelantó que ya está trabajando en nuevas producciones que incluirán colaboraciones con artistas como Alberto Espíndola (acordeón de Koly Arce), Los Bonys, Los Capis, Jorge Daniel y los libras, Alejandro veliz, Kalama, Santiago Cañete y Pedro Silva, entre otros.

|| “Queremos que este proyecto sea una plataforma que impulse también a talentos que tienen mucho que ofrecer”

El DJ también expresó su deseo de que los sonidos santiagueños pueda alcanzar nuevos mercados. “Queremos llevar nuestra música a lugares donde no suele escucharse. Creo que hay un gran potencial para conectar con audiencias”, afirmó y mencionó que, además de guaracha, habrá folklore, cumbia, cuarteto y rock nacional, entre otros.

Un mensaje motivador para los jóvenes santiagueños

Además de hablar sobre su proyecto, Lencina habló de sus expectativas y aprovechó para dejar un mensaje especial para los jóvenes de su provincia: “La verdad, no soy mucho de irme tan lejos con las expectativas. Siento que cada paso que uno da, si lo hace firme y tranquilo, ya es una gran satisfacción. Ver el video terminado, los buenos comentarios, todo eso me llena de orgullo. Es increíble pensar que algo que tenía en mente ahora está plasmado. Eso es lo que busco: avanzar paso a paso, ser constante y estar seguro de que lo que hago me convence. Al final, lo que venga es cosa del destino, pero siempre quiero estar tranquilo de que hice lo que me gusta y me representa", dijo.

Por último, también reflexionó sobre la importancia de la motivación y el impacto que puede tener en otros artistas locales: “Ojalá que lo que hago motive a los músicos santiagueños. Creo que esto puede marcar un antes y un después. Es tiempo de innovar, de mostrarnos más, de hacer contenido, porque las redes sociales son clave. Hay tantos artistas talentosos que no tienen los recursos para grabar, para mostrar lo que saben hacer. A ellos les digo: no tengan miedo, anímense. El folclore y la guaracha son tan nuestros que tenemos que defenderlos, salir con orgullo y hacer que el mundo escuche lo que llevamos en la sangre. Lo importante es nunca dejar de hacer lo que a uno le gusta", cerró.