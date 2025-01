“No tenemos que pedirles permiso”: así respondió el gobernador de Salta a la queja de Bolivia

Gustavo Sáenz defendió la decisión de alambrar unos 200 metros de la frontera norte. También volvió a reclamar la sanción de la Ley de Derribo para combatir el crimen organizado.

Hoy 08:57

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió este lunes la decisión de alambrar 200 metros de la frontera con Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas, y advirtió que la Argentina “no tiene que dar explicaciones” sobre decisiones que toma en su territorio.

“El Gobierno de Salta y el Gobierno argentino no tienen por qué dar explicaciones al Gobierno boliviano por algo que hace en su país. Me parece muy bueno que mantengamos las relaciones y un trabajo en conjunto, pero explicaciones no damos con las cosas que hacemos en la Argentina, como ellos tampoco nos dan explicaciones de por qué no atienden a los argentinos en los hospitales, por qué no tienen la misma reciprocidad que ha tenido la Argentina”, dijo en diálogo con TN.

La decisión adoptada por la Argentina generó un conflicto diplomático con Bolivia que alertó que “toda medida unilateral puede afectar la convivencia pacífica”. “Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”, señaló la cancillería boliviana.

“Estamos de acuerdo en poder conversar, pero tiene que haber reciprocidad en todo sentido, tenemos que trabajar en forma conjunta si es que los dos gobiernos queremos combatir el narcotráfico. Estamos en nuestra casa y tomamos decisiones de nuestra casa, sin afectar la soberanía de Bolivia”, insistió, en respuesta, el gobernador salteño.

El cerco que generó el conflicto diplomático

El cerco de alambre de 200 metros se instalará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, para tratar de evitar el paso ilegal de personas y el contrabando. La medida es parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, con el objetivo de intensificar los controles en las fronteras del norte.

“Conversando (con el Gobierno nacional) vimos la necesidad en conjunto de que había que alambrar este lugar para darle un poco de control y un encauzamiento a aquellos que entran y salen del país, para que podamos controlar el contrabando y combatir el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado”, explicó Sáenz.

En el mismo sentido, señaló que “esto tiene que ver con ordenar y que pasen por los lugares que tienen que estar custodiados y optimizar el recurso humano”. “No tenemos que pedir permiso para hacer algo en nuestra casa, no tenemos que preguntar al país vecino”, agregó.

Según se informó oficialmente, el alambrado se va a instalar dentro del murallón preventivo que se usa cuando crece el río Bermejo, y apunta a que quienes circulen entre ambos países lo hagan de manera legal, con los controles correspondientes. La obra será financiada por la provincia de Salta, con supervisión de Nación.

“Tenemos que priorizar la salud, seguridad y educación de los argentinos y lamentablemente no son simpáticas las cosas que hacemos, pero a nosotros tampoco nos piden permiso otros países de cómo van a llevar adelante la seguridad”, planteó el gobernador salteño.

Además, aclaró que “no es que se está alambrando los 740 kilómetros de la frontera”, sino que se hizo “en el ejido municipal de Aguas Blancas”, para “controlar quién entra y quién sale, y con qué entra y con qué sale”.

Diálogo y alineamiento con el Gobierno de Javier Milei

Además de defender la decisión, Sáenz ratificó una vez más su alineamiento con el Gobierno del presidente Javier Milei. “Tener un Gobierno nacional que nos escucha, nos sentimos absolutamente conformes y orgullosos”, afirmó.

El gobernador salteño también confirmó que está “hablando todos los días con Patricia (Bullrich), combatiendo firmemente el narcotráfico”. “Tenemos la firme convicción con el Gobierno nacional de seguir trabajando contra el crimen organizado; esto es el inicio de algo que nunca se hizo”, remarcó.

También destacó que “Prefectura nunca estuvo en la frontera norte” y que “hoy están todas las fuerzas federales” allí y advirtió: “la narco criminalidad tiene muchos que quieren dinamitar todo lo que hacemos, pero lo vamos a seguir haciendo”.

“Para terminar con la droga tenemos que estar juntos los de izquierda y los de derecha y los del centro y hay que empezar a hablar de la Ley de Derribo. Insistimos con la Ley de Derribo”, aseveró Sáenz y confió que “los gobernadores del NOA y del NEA están apoyando”.