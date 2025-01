Organizaciones del colectivo LGBT convocan a la “Marcha Federal del Orgullo Antifascista” tras los dichos de Milei

La marcha se llevará a cabo el sábado 1 de febrero en todo el país.

Hoy 16:32

Militantes del colectivo LGBTIQ+ de Santiago del Estero expresaron un fuerte rechazo a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quienes consideran que sus palabras promueven el odio y atentan contra los derechos conquistados por estos colectivos.

En una asamblea realizada el pasado fin de semana, las agrupaciones que componen el movimiento feminista y de disidencia sexual en la provincia anunciaron su participación en la marcha federal que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en diversas ciudades del país.

Mariana Contreras, integrante de uno de los colectivos convocantes, subrayó la importancia de esta movilización para visibilizar el descontento con el gobierno de Milei: "Esta asamblea está convocada por el movimiento feminista y de disidencia de Santiago del Estero, donde conformamos muchísimas organizaciones que todos conocen".

El rechazo a las declaraciones de Milei también fue respaldado por Valeria Lazarte, quien enfatizó el carácter histórico del avance de los derechos y la respuesta de los feminismos: "Sabemos que desde el día uno las principales enemigas hemos sido las mujeres y las disidencias sexogenéricas ante este gobierno que insiste en atacarnos. Este gobierno es la clara muestra de lo reaccionario, y el discurso de odio que trasladó a la sociedad deja graves huellas. El feminismo es el movimiento que va contra eso, y por eso celebramos esta asamblea para la marcha del primero de febrero".

Silvia Borsellino, activista, recordó que la lucha por los derechos no es nueva: "Hace más de 30 años que venimos peleando para avanzar en los derechos que nos corresponden. No le estamos pidiendo por favor a nadie que respete nuestros derechos, y no vamos a dejar que el presidente avance contra ellos", afirmó.

En línea con las denuncias de violencia institucional, Rubí Gómez también expresó su preocupación por las repercusiones que las palabras del presidente tienen sobre la población trans: "La situación nos preocupa. Es la primera vez que un gobierno se expresa de manera tan destructiva hacia el colectivo. Además, la forma en que plantea el binarismo varón-mujer es un retroceso en los avances que hemos logrado con la ley de identidad de género, que es un modelo a nivel mundial", cerró,