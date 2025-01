Revelan el calvario que sufre una estudiante universitaria víctima de ciberacoso

Su madre reveló que utilizaron su imagen para crear cuentas en aplicaciones de citas y páginas de pornografía. También se valieron de la Inteligencia Artificial para crear videos con contenido sexual.

Hoy 08:00

"No tengo paz desde hace un año. Vivo con miedo de que mi hija se mate por este calvario", sostuvo una docente santiagueña quien contó que su hija —una estudiante universitaria— desde enero de 2024 es víctima de ciberacoso y hostigamiento.

Para poner en contexto del calvario que vive, Cristina Díaz sostuvo que "todo comenzó en enero del 2024, cuando mi hija tenía 19 años, estábamos de vacaciones en Mar del Plata y ella es alertada por sus amigos que estaba apareciendo en Tinder".

En ese momento "comienzan a llegarle notificaciones de diferentes partes del mundo con propuestas para encontrarse, para hablar de sexo. Con ayuda de sus amigos reportan la cuenta y le dan de baja de la página".

La docente expresó que para crear dicha cuenta robaron fotografías de su hija desde su cuenta de Instagram. "Cuando volvemos a Santiago, a fines de enero más o menos le dicen que nuevamente estaba en Tinder. Habían creado otra cuenta. Ella (por su hija) con ayuda de su novio detectaron que la persona detrás de la cuenta, se encontraba a un kilómetro del lugar donde ella estaba", pero no pudieron dar con él. "Todo esto empieza a hacerme ruido. Yo sabía que algo no estaba bien.

Ese día por la madrugada empiezan a llegarme amenazas a mí directamente. Ya con fotos mías y de ella (por su hija) en un cumpleaños", explicó Cristina.

El acoso comenzó a preocuparle aún más a la docente, cuando su hija comenzó a recibir mensajes a través de WhatsApp donde le decían: "A ustedes dos las voy a mandar al mismísimo infierno de donde nunca tenían que haber salido. Estoy de cacería". Casi en simultáneo, los mensajes le apuntaron a Cristina: "Su hija es una put*. Pronto le va a llegar en un cajón. Aléjela de ese pendejo (con referencia a su novio) tarado que es un controlador y encima la pega".

Según contó, hasta ese momento todos los mensajes eran enviados desde números con características extranjeras. "Al otro día nos vamos a Ciberdelitos. Ahí me dicen que tengo que hacer la denuncia en fiscalía".

Antes de presentarse en la Fiscalía, la mujer consultó con una abogada y le "recomendaron que mi hija cambie el número. En ese entonces ella lo hizo. Pensábamos ahí que muerto el perro, se terminó la rabia, pero no fue así. Ahí comenzó el peor calvario".

Ese día Cristina empezó a recibir videos "elaborados con Inteligencia artificial de una pareja teniendo sexo, pero con la cara de mi hija. Nos cayó como un balde de agua fría, porque buscan hacernos mucho daño. Se lo mandaron a su papá y a su prima también".

Esta vez el "hostigador" cometió un error

"Las imágenes y las amenazas fueron enviadas desde un número con característica local. Allí nos presentamos en fiscalía. Ahí comenzamos a transitar el largo camino hasta hoy. Intervenía la Dra. Macció, pero luego se trasladó el caso a la doctora Pilar Palavecino", explicó Cristina.

Cristina explicó que desde la policía le informaron que el último número —con característica 385— pertenecía a una persona residente en Buenos Aires, pero estaba a nombre de alguien (que prefirió no dar a conocer) que vive aquí en Santiago.

"Cuando descubro quién es -un joven residente en Capital- doy con los papás, como madre me presento a pedirles de corazón que pare, porque mi hija estaba con ataques de pánico, si esos videos comenzaban a circular, mi hija no podía sobrellevar esa situación", contó la maestra. La mujer dijo que desde ese momento los mensajes cesaron.

Pero no así el acoso virtual. "Ya no eran fotografías ni cuentas a nombre de mi hija. Desde el mes de octubre la inscribieron a través de Telegram en cuanta página pornográfica hallaron. Publicaron su número de teléfono y su dirección de Gmail. Con su nombre enviaban mensajes que decían "quien para tener una charla hot", entre otros escritos".

El calvario de Cristina y la estudiante de Medicina desde entonces no para. "Ella cambió tres veces el número, su cuenta de Gmail por la cantidad de notificaciones que recibe de páginas con contenido para adultos pidiéndole sexo".

En enero de este año, mientras se encontraban de vacaciones nuevamente comenzó el acoso sexual. "Mientras estábamos de vacaciones, yo cometí el error de compartir en mis redes una foto de las vacaciones y automáticamente todo volvió".

Según expresó Cristina, como su hija había cambiado su número "realizaron publicaciones en Telegram con su nombre y su foto en el que decía: 'solita en Mardel, quien para una llamada hot', pero con mi número de teléfono".

La docente al regresar de sus vacaciones y para evitar que todo comience de nuevo, se presentó en la Fiscalía a pedir ayuda. Como se sabe la Justicia está ahora de feria "decidí hacerlo público y pedir ayuda porque es una situación horrible", manifestó. "Quiero la paz que me han robado desde hace un año. Tengo una mamá de 84 años y tengo que dormir con el teléfono apagado porque es imposible vivir así. Es una persona -el que está detrás de este ciber acoso- que presenta el perfil de un psicópata. Juega con las mentes", remarcó.

"No voy a permitir que atenten contra mi hija"

Cristina contó que al calvario que transitó se le sumó la preocupación por la salud mental y física de su hija. "Yo tenía que ir a trabajar y ella me decía 'mamá yo me voy a matar si esto sigue', para ir a trabajar y pararme frente a mis alumnos era un esfuerzo enorme porque constantemente tenía que llamarla para saber cómo estaba". "Yo a mi hija la he criado con valores. Es profesora de ballet, tiene una conducta y una disciplina intachable que se dedica al estudio. ¿Por qué tanta saña? Tiene 20 años. Me siento orgullosa de la hija que tengo, una excelente persona", sostuvo entre llantos.

La docente continuó diciendo: "Se están burlando de mi hija. Yo pido Justicia para ella, pido que se investigue todo esto porque no es vida ni para ella ni para mí. Hoy me enteré que una alumna mía se ha ahorcado ayer. Muchas veces los adolescentes sufren y no son escuchadas, pero yo no voy a permitir, yo antes muerta, que atenten en contra de mi hija".

L as amenazas llegaron hasta su suegra

El hostigamiento y el ciberacoso escaló a lugares impensados y hasta personas fuera del grupo familiar. "Hasta los padres del novio de mi hija recibieron amenazas. Ya era todo insostenible. La mamá de él (por su yerno) también comenzó a recibir amenazas no con contenido sexual, sino con imágenes de un auto parecido al de mi hijo".

Según contó Cristina, el acusado le decía a su consuegra "que su hijo está loco, que su hijo va a morir en la ruta porque maneja alcoholizado y a más de 200 kilómetros. Todo el tiempo buscando hacernos daño a ambas familias, pero por suerte a ella no la molestaban tanto como a nosotros". "Esto es cruel. Es una persona que no está en sus cabales. Se burla de todos. Pido que se utilicen todos los medios en materia de ciberdelito para terminar con esta situación", remarcó.

Con todos los datos de la adolescente, su acosador realizó cosas insólitas y preocupantes. "Anotaron a mi hija en cursos de inglés, en cursos de moda, en páginas de Estados Unidos, de Rusia. A mí me llamaron de una clínica psiquiátrica en la que supuestamente he pedido internarme en Córdoba, en Mendoza".

La adolescente recibió comunicaciones de "productores europeos de contenido pornográfico que quieren hablar constantemente con ella para hacer fotos con contenido sexual. No solo eso, solicitaron tarjetas bancarias. La llaman de bancos y de empresa de cosméticos pidiendo cartillas. Yo he tenido que encontrarme con las líderes de Avon, Amodil y mostrarle el expediente para que entiendan que ella no pedía los productos".

"A mi casa llegó lo más cruel que se puede ver. Recibimos cinco chips de distintas empresas telefónicas por correo OCA, yo le tengo pena al cartero, porque va a mi casa todos los días a dejar cosas que supuestamente mi hija pide", remarcó la educadora.