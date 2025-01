"Chiqui" Caro dijo que "tuvo un ataque de ira" y se mostró arrepentido durante su declaración

El acusado de atentar contra su ex pareja se definió como buen padre y esposo. La defensa aportó pruebas.

Juan Carlos "Chiqui" Caro (48) fue indagado ayer y declaró ante la fiscal coordinadora María Emilia Ganem, del Ministerio Público Fiscal de Añatuya, desde las 9. 55 hasta las 12.50. Fueron 3 horas intensas en que el acusado de este hecho violento, registrado en la Ruta 34, en que atacó a Dalma Leal y al tercero en discordia, José "Piri" Sequeira, pudo contar su verdad acompañado por sus abogados defensores Jorge Navarro y Carlos Ordóñez Ducca.

Caro dijo sentirse arrepentido del "momento de ira que tuvo en Selva", además aclaró que con Dalma "no estamos separados. Incluso un par de semanas antes del episodio habíamos regresado con nuestros hijos de Brasil". Los abogados aportaron pruebas sobre el vínculo actual de la pareja y dejaron en claro que no están separados aunque hace un tiempo "hubo un cierto reclamo de Caro hacia Dalma ya que sospechaba que había una relación con Sequeira. Aunque la mujer siempre lo negó".

Ante la contundencia de los videos que trascendieron y que está en poder de los investigadores, "Chiqui" habló de cómo sucedieron los hechos y afirmó: "Soy un buen padre, un buen esposo. No soy violento, nunca me denunciaron por violencia de género. Solo fue un momento de descargo de ira, pero no pasó de eso. No tuve intención de provocar daño".

En los últimos días había trascendido la información de que Dalma y su entorno familiar se dirigieron a la dependencia policial para visitar a Caro en su lugar de detención. La mujer no fue autorizada por la Justicia. Ayer en su indagatoria, Caro indicó: "Soy buen padre y esposo, sino no se entiende cómo Dalma y su familia quisieron visitarme".

La fiscal coordinadora, María Emilia Ganem, siguió atentamente la declaración de Caro que ingresó a sede judicial sin emitir palabra alguna, incluso después que fuera revisado por el médico forense.

En relación con el dinero que fue secuestrado durante el procedimiento- diez millones de pesos aproximadamente- indicó que todo está declarado como corresponde y "es de nuestro matrimonio", expresó Juan Carlos Caro, quien además negó rotundamente haber enviado personas para amedrentar a José "Piri" Sequeira, como éste lo había revelado la semana pasada en los tribunales.

El abogado Carlos Ordóñez Ducca indicó que "no hay antecedentes de violencia" en la historia judicial de Juan Carlos Caro y además señaló que la fiscalía "está trabajando muy bien y hay que dejarla que trabaje tranquila". Indicó: "Como abogados defensores, mostramos cómo es Juan Carlos como esposo y padre en su vida cotidiana".