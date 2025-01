Chris Evans niega su regreso a Marvel en Avengers: Doomsday: "Estoy felizmente retirado"

El actor se refirió a los rumores de que volvería a interpretar al icónico superhéroe para el MCU.

Hoy 12:36

Anthony Mackie y Chris Evans pasaron cinco años trabajando juntos en películas de Marvel como Sam Wilson/Falcon y Steve Rogers/Captain America. Sus personajes eran grandes amigos, y Steve le entregó el escudo del Capitán América a Sam al final de Avengers: Endgame en 2019. Esa decisión se concretará por completo en la próxima película de Marvel, Captain America: Brave New World, en la que Mackie ahora encarna al icónico superhéroe.

Ante la sorprendente noticia de que Evans regresaría a Marvel en Avengers: Doomsday en 2026, Mackie reaccionó con sorpresa:

“¡No lo sabía!” dijo Mackie en una entrevista con Esquire como parte de una nueva portada de la revista. “Hablé con Chris hace unas semanas y en ese momento no estaba en discusión. Al menos, él no me lo dijo, porque le pregunté. Le dije: ‘Dicen que van a traer de vuelta a todos para la película. ¿Vas a volver?’. Y él respondió: ‘Oh, ya sabes, estoy felizmente retirado’”.

Mackie agregó: “Me enteré en ese momento. Mi representante me lo mostró y dijo: ‘Oh, así que supongo que Chris vuelve’. Eso es todo lo que sé. No he visto un guion”.

Sin embargo, Evans también habló con Esquire y desmintió el rumor de que regresará en la próxima película de Avengers. Aunque su última aparición como el Capitán América fue en Endgame, el año pasado hizo un cameo sorpresa en Deadpool & Wolverine como Johnny Storm/Antorcha Humana, personaje que interpretó en Los Cuatro Fantásticos (2005) y Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer (2007).

Chris Evans como el Capitan America.

“Pero eso no es cierto”, dijo Evans sobre el rumor de su regreso a Marvel. “Esto siempre pasa. Quiero decir, sucede cada par de años, desde Endgame. Ya dejé de responder a eso. No, no... estoy felizmente retirado”.

Por supuesto, Evans podría estar mintiendo (basta recordar a Andrew Garfield, quien negó durante meses que volvería a interpretar a Spider-Man y luego apareció en Spider-Man: No Way Home). Sin embargo, por ahora, el actor insiste en que no tiene un papel en Avengers: Doomsday.

La película será dirigida por los hermanos Russo y marcará el debut de Robert Downey Jr. en Marvel como el villano Doctor Doom. Mackie está previsto para protagonizar las próximas películas de Avengers como el nuevo Capitán América del MCU.

Chris Evans

Sobre la nueva entrega, Mackie comentó: “Lo que no quieres es un ‘Infinity War’ y ‘Endgame’ 2.0. Los Russo son muy inteligentes y tienen un gran conocimiento de este universo, de la historia y de los cómics, así que sé que tienen una idea. Quiero decir, más les vale tener una idea. No sé cómo van a hacer para juntar a toda esa gente en pantalla y que funcione”.

En cuanto a su futuro como Capitán América, Mackie dijo: “Le doy unos sólidos 10 años”, y explicó: “Tienes las dos películas de Avengers, con suerte otra de Capitán América, y luego apariciones aleatorias: ‘¡Oh, Spider-Man! ¡Oh, los Cuatro Fantásticos! ¿Qué hacen aquí?’. Pero nunca se sabe. No quiero ser un Capitán América de 60 años”.