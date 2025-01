J Balvin habló de su lucha contra la depresión y el distanciamiento de su novia argentina

A corazón abierto, el cantante colombiano habló sobre su salud mental y contó cómo afectó su relación con Valentina Ferrer, de quien se separó por un tiempo.

Hoy 19:00

J Balvin es uno de los más grandes artistas de reggaetón. Su fama no deja de crecer y esto fue muy provechoso para su carrera, pero también fue un peligro para su salud mental, su ego y sus relaciones humanas.

Así lo relató en diálogo con Los Hombres Sí Lloran, entrevista en la que habló de sus pesares cuando se convirtió en el músico más escuchado del mundo y lo difícil que resulta mantenerse humilde.

Uno de los aspectos clave fueron sus amistades de toda la vida, quienes lo bajaron a tierra: “Carlos me dejó de hablar un año porque me vio picado, me vio en un momento con mi equipo, mi gente, pero me vio picado”.

J Balvin y su hijo Río

En este sentido, agregó: “Claro que tuve ese momento, lo que habla del ego, y todavía batallo con eso. Mi batalla diaria es con el ego y esa presión me empezó a hacer mucho daño”. En este momento, también reveló que separó de Valentina Ferrer, la argentina madre de su hijo: “La presión del trabajo y un desamor por parte mía, pues normalmente siempre ha sido por mí. Entonces también era echarse la culpa: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué soy tan malo?’”.

Así, el cantante de “Mi gente” reveló que ha sufrido diversos episodios de depresión a lo largo de su vida: “Para el que no sabe qué es una depresión química, no hay nada que lo saque de eso a menos de que tenga una pastilla. ¡No hay nada! Nada tiene sabor, nada tiene color, nada tiene sentido y no es ser desagradecido, es un desbalance químico. Así de simple, pero así de complejo también”.

También se lamentó de las personas que se rieron de él por esto, aunque también reconoció que es necesario hablar públicamente del tema para concientizar: “Para los que están sintiéndose como yo, no están solos”, cerró.