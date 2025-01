Autoabastecimiento: el sector empresario de Santiago del Estero mostró cautela ante la disposición

Noticiero 7 dialogó con Vicente Lo Bruno, empresario del rubro, expresó que hay “variables a tener en cuenta” y que esta situación podría derivar en pérdida de puestos de trabajo.

Desde la cámara que nuclea a los empresarios de las estaciones de servicio en Santiago del Estero, en diálogo con Noticiero 7, se manifestaron sobre la nueva disposición del Gobierno nacional sobre el autoabastecimiento en este tipo de establecimientos.

Vicente Lo Bruno, empresario del sector, se mostró cauteloso ante la medida anunciada y como se podría dar su implementación, sobre todo teniendo en cuenta factores como la inexperiencia de los usuarios, los riesgos por la inadecuada manipulación de los surtidores y la eventual pérdida de fuentes de trabajo.

“Una cuestión para analizar y tener en cuenta en el interior, es si estamos en condiciones o no de implementar el autoabastecimiento”, expresó Lo Bruno en el sentido de: “Evaluar si la gente está en condiciones de poder despacharse sola, puede haber roturas, pérdidas, por lo que hay que ver si es viable”.

Siguiendo con lo que establece la medida, el empresario indicó: “A mí me gusta generar fuentes de trabajo y no destruirlas, si te obligan a tener autodespacho estoy eliminando personal y eso no me llega a mí, por el lado de la empresa se puede bajar un poco el costo, pero eso es imposible si mantenemos personal”, lamentó.