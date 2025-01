Los Jonas Brothers regresan a Disney con una película navideña que se estrenará a finales de 2025

Kevin, Joe y Nick Jonas producirán y protagonizarán un nuevo filme festivo en el que deberán superar múltiples obstáculos para viajar de Londres a Nueva York y reencontrarse con su familia a tiempo para la Navidad.

Hoy 21:30

Regalos, comidas copiosas y celebraciones conjuntas. Nada está a la altura de las peleas que se gestan en los hogares familiares por culpa de tres gambones. Quien no lo crea, que vea el sexto episodio de la segunda temporada de The Bear. La Navidad es la época preferida de la ciudadanía, solo hace falta ver cómo las grandes ciudades colocan sus luces más estrambóticas y horteras para celebrar la llegada de dicha época festiva.

Otra de las grandes tradiciones de dichas fechas es la de hacer maratones de películas navideñas clásicas. Las opciones son cada vez más amplias, sobre todo teniendo en cuenta que las plataformas han encontrado una mina de oro de contenido original en dicha temática. Se han convertido en un fortín para el renacimiento, que se lo digan a Lindsay Lohan. No solo apelan a todos los públicos, son uno de los contenidos más consumidos y esperados en el universo del streaming.

Quizá ese sea uno de los motivos que ha llevado a los Jonas Brothers a regresar a la ‘cadena’ que les otorgó la fama. Según ha informado Variety en exclusiva, Kevin, Joe y Nick Jonas se han reunido con Disney+ para producir y protagonizar una comedia navideña que se estrenará a finales de 2025. En la película, cuyo título provisional es Jonas Brothers Christmas Movie, los hermanos se enfrentan a una serie de obstáculos cada vez mayores mientras pelean por llegar de Londres a Nueva York a tiempo para pasar la Navidad con sus familias.

La ganadora del Oscar Jessica Yu (Quiz Lady y This Is Us) dirigirá la película, producida por 20th Television (parte de Disney Television Studios) y los guionistas y productores Isaac Aptaker y Elizabeth Berger. Los Jonas Brothers producen junto a Adam Fishbach, Spencer Berman y Scott Morgan. El nominado al Grammy Justin Tranter es el productor musical ejecutivo y escribirá canciones originales para el proyecto.

Los Jonas Brothers tienen una larga historia con Disney. El trío (ahora sin anillos de castidad) publicó su segundo álbum en Hollywood Records, un sello de su propiedad. A partir de entonces, los hermanos se convirtieron en un pilar para Disney Channel y protagonizaron las películas originales Camp Rock y su secuela. Publicaron dos álbumes más en Hollywood Records y también protagonizaron su propia serie en Disney Channel (que ya no se sintoniza en abierto en España), titulada Jonas.

La banda lo dejó en 2013 y se reunió seis años después con el disco Sucker, que se coló en la primera posición de la prestigiosa lista Billboard Hot 100. En 2023, los Jonas Brothers lanzaron su sexto álbum de estudio, The Album. Ahora, el popular trío regresa a la que fuera su casa para presentar una nueva película bajo el sello del ratón de prominentes orejas.