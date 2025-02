El método 7-7-7: qué es y por qué puede beneficiar a las parejas

Es una técnica que proporciona pautas para establecer horarios dedicados a compartir tiempo de calidad y reforzar la relación.

Uno de los principales escollos a los que se enfrentan las parejas de larga duración es la monotonía y sobre todo cuando hay hijos, ya que, mantener una relación requiere esfuerzo. Muchas veces, las responsabilidades del día a día pueden hacer que apenas se tenga tiempo para dedicarle a la otra persona que pasa a convertirse en un compañero con el que repartirse las cargas.

Según un nuevo estudio publicado en la revista académica Couple and Family Psychology, el 65,8% de los hombres y el 73,8% de las mujeres divorciadas consideran que su pareja debería haber dado más de sí misma para evitar que el amor disminuyera y la relación se desgastara.

Por mucha complicidad y cariño que exista entre una pareja, la falta de detalles y tiempo en común puede hacer que esa conexión decaiga con el paso del tiempo. Por ello, los expertos recomiendan establecer algunas normas para asegurarnos de no descuidar el vínculo y una de ellas es el método 7-7-7, que se hizo viral en Internet.

En qué consiste el método 7-7-7

Una cita cada siete días: la primera regla supone dedicar algunas horas a pasar tiempo con tu pareja a solas y sin distracciones ajenas. Aquí se incluye salir a cenar o al cine, tomarte algo en una terraza antes de comer, dar un paseo sin niños por la naturaleza… cualquier excusa es buena para pasar tiempo juntos. Eso sí, es importante que la conversación no gire en torno a los niños o las responsabilidades del día a día.

Una escapada cada siete semanas: en este caso, se habla de planes más elaborados y especiales, como ir a ver un concierto juntos, visitar una exposición o pasar una noche solos en un hotel. Algo que requiera una cierta preparación previa y pensar en el otro mientras se está organizando, para tener en cuenta sus gustos y preferencias y reforzar esos pequeños detalles en común que hicieron que el vínculo se forjase al principio de la relación.

Unas vacaciones cada siete meses: la última regla del método 7-7-7 puede ser la más difícil de cumplir para las parejas con hijos, pero es importante intentar sacar un período de tiempo un poco más largo para compartirlo con la persona que quieres a solas. Esto hace más fácil desconectar de verdad de las responsabilidades del día a día y disfrutar de verdad de la compañía del otro. Puede ser un fin de semana si no se dispone de más tiempo o cerca de casa si la economía es el problema. Lo importante es comprometerse activamente en hacerlo posible para reforzar el vínculo con la pareja.

Qué dicen los expertos sobre el método 7-7-7

Si bien hay especialistas que recomiendan el método 7-7-7, existen otros que tienen otra opinión.

La psicoterapeuta británica Lucy Beresford asegura que este método debería ser el mínimo en una pareja y destaca la importancia de añadir a estas pautas los pequeños gestos del día a día que son necesarios para mantener el vínculo, como pequeñas miradas de complicidad, mensajes interesándose por el estado de la otra persona o regalos por el mero hecho de que nos acordamos del otro.

Beresford asegura que por más que cumplamos las pautas del método 7-7-7, no servirá de mucho si la otra persona no se siente respetada, querida, escuchada y vista. “Puedes tener una cita o unas vacaciones con tu pareja, pero si pasa el tiempo faltándote al respeto o hablando constantemente por teléfono, eso no mejorará tu relación”, dijo.